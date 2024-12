Ex-Corinthians, Willian rescinde com Olympiacos e fica livre no mercado

O meia-atacante Willian está livre no mercado. O jogador, revelado pelo Corinthians e com grande passagem no futebol inglês, com camisas de Arsenal, Chelsea e Fulham, rescindiu nesta segunda-feira (30) seu contrato com o grego Olympiacos e agora estuda propostas para continuar na Europa.

"O PAE Olympiacos deseja a Willian o melhor para a continuação da sua grande carreira. Ele sempre terá uma família no Pireu. O Olympiacos FC deseja tudo de melhor a Willian nos próximos passos da sua grande carreira", escreveu o clube grego ao oficializar a rescisão amigável.

Aos 36 anos, Willian voltou para a Europa após receber ameaças de morte nas redes sociais pela volta sem brilho ao Corinthians. Ele rescindiu um ano antes - em agosto de 2022 - e se acertou com o Fulham, garantindo que "não precisava passar por isso."

Na época, o meia chegou a registrar Boletim de Ocorrência na delegacia temendo o pior contra sua mulher e as duas filhas. Ele mostrou-se desapontado com a irritação dos corintianos e a falta de paciência com seu futebol em momento no qual o time todo passava por instabilidade.

Willian deixa o Olympiacos somente três meses após ser contratado. Ele não teria se adaptado ao esquema do time e optou por antecipar o fim do vínculo, que ia até junho de 2025. A ideia do experiente jogador é permanecer na Europa.