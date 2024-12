Milan oficializa saída de Paulo Fonseca e deve anunciar Sérgio Conceição, alvo do Botafogo

Chegou ao fim nesta segunda-feira a passagem do técnico Paulo Fonseca no comando do Milan. Após mais um resultado decepcionante no Campeonato Italiano, ele acabou dispensado pelo chefão Gerry Cardinale e deve dar lugar ao compatriota português Sérgio Conceição, que estava nos planos do Botafogo.

"O Milan anuncia que Paulo Fonseca foi dispensado de suas funções como treinador do time principal masculino. O clube estende sua gratidão a Paulo por seu grande profissionalismo e deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos", oficializou o clube.

A gota d'água para a diretoria foi o empate por 1 a 1 com a Roma em jogo pouco atrativo no domingo. Paulo Fonseca deixa o clube apenas seis meses após ser contratado. Foram apenas duas vitórias nas últimas sete partidas e a oitava colocação no Italiano deixou o treinador "sem clima" no clube. São 14 pontos de diferença para a líder Atalanta e oito da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Após o comunicado da saída, o treinador deixou Milanello na manhã desta segunda-feira agradecendo pela oportunidade de ter dirigido o clube italiano. "Obrigado a todos os torcedores pelo apoio e respeito. Foi um orgulho ser treinador do Milan", disse o ex-comandante.

De acordo com a Sky Sports, Sérgio Conceição já tem tudo acertado com o clube. E o acordo frustra a diretoria botafoguense, que mirava no técnico para a possível vaga de Artur Jorge, que negocia com o Al-Rayyan, do Catar, após os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores.