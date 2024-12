Mercado: Paulinho mais perto, ex-Corinthians livre e Fla atrás de africano

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. A segunda-feira (30) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Paulinho, do Atlético-MG, está cada vez mais perto de assinar com Palmeiras Imagem: Pedro Souza / Atlético

Paulinho vem aí. Um dos sócios da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin confirmou a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras. "Achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho. Ele tem uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não para pagar dívida. Vamos reforçar para dar um equilíbrio maior para o elenco do Atlético-MG", disse ele à rádio Rede 98.

Tchau, Grêmio. O lateral-esquerdo Reinaldo está fora do Grêmio. O jogador não terá seu contrato renovado com o clube e é o primeiro do elenco a confirmar que não fica para 2025. O atleta saiu exaltando a passagem pelo clube gaúcho nos últimos dois anos e deu uma cutucada nos críticos ao garantir que deixa o Grêmio "pela porta da frente".

Willian e Olympiacos: passagem do meia pelo futebol grego durou pouco Imagem: Divulgação/OlympiacosFC

Willian livre. O meia-atacante Willian está livre no mercado. O jogador, revelado pelo Corinthians e com grande passagem no futebol inglês, com camisas de Arsenal, Chelsea e Fulham, rescindiu seu contrato com o grego Olympiacos e agora estuda propostas para continuar na Europa. Willian deixa o clube somente três meses após ser contratado: ele, que teria vínculo até o meio de 2025, optou por antecipar a saída.

Falando em Corinthians... O Corinthians conversa com o zagueiro David Luiz, que deixou o Flamengo após o término de seu contrato no fim deste ano. Os cariocas optaram por não estender o vínculo. Ele também negocia com o Fortaleza, mas ainda não definiu seu futuro. A diretoria alvinegra gosta do zagueiro de 37 anos principalmente pela liderança, além da qualidade técnica.

O futuro de Casemiro. O Fundo Soberano da Arábia Saudita está decidido a avançar pela contratação de Casemiro agora no mercado de janeiro. O interesse já não é de hoje, mas o contexto do jogador no Manchester United joga a favor do acelerar do processo. Visto que tem sido pouco utilizado na Inglaterra pelo novo técnico, o português Ruben Amorim, o experiente volante também vê com bons olhos uma transferência para o futebol saudita no arranque de 2025. Não haveria, então, grandes obstáculos para a saída acontecer.

Lassina Traoré é alvo do Flamengo para a próxima temporada Imagem: Andrey Lukatsky/BSR Agency/Getty Images

Investida flamenguista. O Flamengo está negociando a contratação de Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk. O jogador de 23 anos foi contratado por José Boto quando o português estava na Ucrânia. Ele é natural de Burkina Faso, na África, e tem contrato com os ucranianos até junho de 2026. Nesta temporada, o atleta fez cinco gols em 24 partidas.

Novela Jair. O Botafogo mudou a proposta pela contratação de Jair. O acordo com o Santos está próximo, mas o zagueiro ainda não está convencido. O clube carioca aceitou incluir o zagueiro Lucas Halter na negociação, e a ideia do Peixe é vender o defensor já com um substituto. A proposta ainda inclui 10 milhões de euros (R$ 65 mi), além do volante Danilo Barbosa e do atacante Tiquinho Soares em definitivo. A oferta anterior era 12 milhões de euros (R$ 77 mi) sem Halter.

Do Brasil para os EUA. O Gotham FC, dos EUA, anunciou a contratação da atacante brasileira Gabi Portilho, que deixou o Corinthians após o fim do seu contrato. Um dos destaques da seleção brasileira na campanha da medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024, a atleta assinou por dois anos com o novo clube.

Pilar da equipe de Artur Jorge, Luiz Henrique virou alvo de europeus Imagem: Ruano Carneiro/Getty Images

Luiz Henrique no alvo. A Fiorentina, da Itália, fez uma proposta para contratar o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. A equipe italiana propôs a compra do jogador e aguarda uma resposta do Glorioso. Os valores da negociação não foram revelados. O Botafogo, por sua vez, não deve facilitar por se tratar de uma peça fundamental no elenco.

Ele fica. Restam detalhes burocráticos, mas Luiz Gustavo vai assinar contrato por mais um ano na semana que vem com o São Paulo. A experiência e a liderança exercida em 2024 foram fundamentais para o desejo de uma continuidade por parte do clube. O volante tinha ideia de se aposentar, mas o presidente Julio Casares foi um dos entusiastas da renovação.

Cristiano Ronaldo não descarta deixar o Al-Nassr no meio do ano Imagem: Al Nassr FC/Al Nassr FC via Getty Images

O CR7 tá on. Cristiano Ronaldo está vinculado ao Al-Nassr até junho de 2025 e, neste momento, uma renovação contratual não está garantida. Existe, sim, a possibilidade de o craque português mudar de ares na próxima temporada. Uma eventual continuidade no clube de Riade não passa propriamente por questões financeiras. Longe disso: pessoas próximas ao jogador reforçam que CR7 quer, acima de tudo, defender um time que esteja a disputar os principais títulos.