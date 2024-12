Dono da SAF do Atlético-MG confirma venda de Paulinho ao Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

Um dos sócios da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin confirmou a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras.

Achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho. Ele tem uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não para pagar dívida. Vamos reforçar para dar um equilíbrio maior para o elenco do Atlético-MG.

Rubens Menin à rádio Rede 98

Negócio por Paulinho

O negócio entre Palmeiras e Atlético-MG por Paulinho envolve dinheiro e troca de atletas. O Verdão pagará 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) e ainda mandará os meias Gabriel Menino e Patrick — este do sub-20 — para o Galo.

Os atletas envolvidos fizeram Palmeiras "economizar" 7 milhões de euros por Paulinho. A pedida inicial do Atlético-MG era de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões).

Os exames médicos de Gabriel Menino e Patrick já foram realizados e o anúncio está por detalhes de ser realizado por ambas as partes.

Paulinho se recupera de uma cirurgia. O atleta passou a sentir o problema na perna direita em março após uma pancada. Apesar do incômodo, seguiu jogando, o que só piorou a lesão, que se tornou uma fissura óssea na canela. Ele terminou a temporada e fez o procedimento em dezembro. A expectativa é que ele volta a atuar somente a partir de março.

O Palmeiras ainda não confirmou a chegada do novo reforço. O clube tem o costume de só oficializar suas contratações quando tudo está assinado, mas ao que tudo indica é questão de tempo para Paulinho vestir a camisa alviverde.

Planos do Atlético-MG

Menin afirmou que cinco ou seis jogadores devem deixar o Atlético-MG nesta janela de transferências. Ele, no entanto, disse que o clube deve repor na mesma quantidade.