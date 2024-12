Malcom presenteia Renan Lodi com a camisa do Corinthians: "Bem-vindo ao bando de loucos"

O atacante Malcom, revelado nas categorias de base do Corinthians, presenteou o lateral esquerdo Renan Lodi com uma camisa do Timão. A dupla atua junta no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Presenteei meu irmão Renan Lodi com o manto. Bem-vindo ao banco de loucos", escreveu Malcom, que posou para foto ao lado do lateral com a camisa em mãos.

Renan Lodi compartilhou a publicação de Malcom no Instagram. "Muito obrigado pelo manto, irmão", escreveu o jogador, com emoji de corações em preto e branco.

Renan Lodi tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2027 (Foto: Reprodução/Instagram)

Lodi teve carreira curta no Brasil. O jogador foi revelado pelo Athletico-PR e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2019. De lá para cá, o defensor que soma passagem pela Seleção Brasileira defendeu clubes como Nottingham Forest e Olympique de Marseille antes de se transferir para o Al-Hilal.

Já Malcom deixou o Corinthians ao final da temporada de 2015, mas sempre que pode lembra do clube que o revelou. O ponta de 27 anos atuou por Bordeaux, Barcelona e Zenit antes de defender o Al-Hilal.

Malcom, inclusive deu assistência para o gol de Neymar no amistoso contra o Al Fayha, nesta segunda-feira. O próximo jogo oficial do Al-Hilal será contra o Al-Ittihad, no dia 7 de janeiro.