Leonardo nega volta ao Flamengo e diz que não será mais diretor de futebol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Leonardo foi especulado no Flamengo ao longo do processo que elegeu Bap como novo presidente, mas não vai assumir um cargo no clube. Ex-jogador do rubro-negro e do Milan, ele está deixando de ser diretor de futebol e garantiu que sempre terá uma relação com os cariocas.

O que aconteceu

Há anos o nome de Leonardo circula nos corredores da Gávea. Ele tem boa relação com os dirigentes que vão assumir o clube a partir de 2025 e tem diálogo aberto desde o início da "Chapa Azul", em 2013.

Houve uma expectativa de que Bap trouxesse de volta o ex-jogador ao Fla. Ele manteve diálogos com o presidente eleito nos últimos tempos, mas não participou da negociação para a contratação de José Boto.

Minha relação não mudou nos últimos 20 anos. Sempre estive muito perto do Flamengo e desse grupo, que começou em 2013. Sempre tive conversas, encontros e sempre aconteceu. Mas sinceramente não tem nada diferente do que foi no passado. Minha relação vai continuar sendo assim e espero que seja no futuro também. Flamengo é muito importante na minha vida e vou estar disponível para ajudar no que seja.

Leonardo

Não haverá, porém, nenhum cargo para ele neste momento. Leonardo não quis abrir sobre a nova função que vai assumir, mas deixará de ser diretor de futebol. Ele foi dirigente no Milan e no PSG.