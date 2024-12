LeBron vira quarentão melhor que Jordan com vinho, gelo e sono como segredo

LeBron James faz 40 anos nesta segunda-feira (30). Em sua 22ª temporada na NBA, ele entra para o time dos "quarentões" com números que nem Michael Jordan teve nesta idade. O segredo? Boas horas de sono, gelo, vinho e muito dinheiro. Além de um talento excepcional, claro.

Um levantamento feito pelo UOL mostra que, entre os 31 jogadores que entraram em quadra com 40 anos, LeBron é o que tem maior média de pontos por jogo (23,5 pontos até aqui em 2024-25), considerando a temporada em que o atleta virou "quarentão".

Michael Jordan, durante o último jogo de sua carreira com o Washington Wizards, em 2003 Imagem: Ezra Shaw/Getty Images

Só Michael Jordan chegou perto disso, com 20 pontos por partida, já fazendo parte do Washington Wizards.

Em assistências e rebotes, por outro lado, a vantagem de LeBron é maior, com 7,9 assistências e 9 rebotes por jogo. Jordan teve 3,8 e 6,1, respectivamente.

Vale lembrar, claro, que Jordan, hexacampeão da NBA com o Chicago Bulls, se aposentou duas vezes durante a carreira de quase 20 anos na liga. LeBron foi campeão quatro vezes em três times diferentes.

Na última rodada de Natal, ele anotou 31 pontos e 10 assistências na emocionante vitória dos Lakers contra o Golden State Warriors de Steph Curry e companhia.

No Natal de 2003, há 21 anos, quando estava à beira dos 19 anos e era apenas um calouro, fez 34 pontos, mesmo saindo com a derrota pelo Cleveland Cavaliers contra o Orlando Magic de Tracy McGrady.

Quem foi melhor: LeBron ou Jordan? Na soma de alto rendimento com longevidade, ninguém fez o que LeBron tem feito.

Como chegar tão longe? Saúde do corpo

No 40º aniversário, LeBron chama atenção pelo físico, melhor que o de muitos jogadores bem mais jovens. A receita? Segundo ele, o sono.

"O sono é a melhor recuperação que existe. É como colocar seu telefone no carregador à noite. Consigo fazer isso todas as noites? Nem sempre. Mas quanto mais você tentar, melhor será para voltar a 100%", disse o astro dos Lakers, na série de bastidores da NBA "Starting 5", da Netflix.

LeBron James tira um cochilo durante viagem Imagem: Reprodução/Netflix

E LeBron não economiza para manter o seu corpo preparado. O jornalista Bill Simmons, um dos colunistas de basquete mais famosos nos Estados Unidos, afirmou em 2016 que o jogador gastava 1,5 milhão de dólares em seu corpo por ano.

"E o (Maverick Carter, amigo de LeBron, produtor e empresário) diz: 'Bem, ele replicou todo o equipamento que eles têm na academia do time na casa dele. Ele tem dois treinadores. Onde quer que ele vá, ele tem um treinador com ele", disse Simmons.

"Ele tem chefs. Ele tem todo o conhecimento sobre como dormir. Todas essas coisas diferentes. Massagistas. Tudo o que ele faz na vida dele é estruturado para que ele jogue basquete, para que permaneça em quadra, para que esteja o mais saudável possível e para absorver os impactos quando ele vai para a cesta e é esmagado pelas pessoas", completou.

Mas LeBron dá de ombros para as especulações sobre o quanto gasta com seu corpo e diz que esse não é o fator principal. "Me faz rir. Não vou divulgar o valor exato, mas o mais importante é o tempo que invisto", disse o astro dos Lakers.

LeBron James faz treino de força antes de um jogo de playoff, em 2020 Imagem: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Dieta, rotina e tecnologia usada por Neymar na Copa de 2022

A rotina de LeBron inclui uma dieta restrita. De vez em quando, um pouco de vinho. Sim, LeBron também é apreciador de um bom vinho.

Alimentos como salmão, saladas de vegetais, peito de frango e omeletes estão no dia a dia de LeBron, segundo a NBC de Los Angeles. No café da manhã, ele varia entre iogurte, salmão defumado, frutas vermelhas, panquecas sem glúten ou um bagel com pasta de amendoim.

Já no almoço e jantar, LeBron gosta de proteínas e vegetais. Em dias de jogos, pode ser um macarrão leve ou uma salada de vegetais com azeite de oliva.

LeBron James come uvas durante jogos do Los Angeles Lakers Imagem: Thearon W. Henderson/Getty Images

Os lanches da manhã, tarde ou noite geralmente são frutas, as quais LeBron nunca abandona e come até pedaços de maçã com manteiga de amêndoa nos intervalos dos jogos. No fim das partidas, um shake proteico para recuperar a energia, enquanto pizza, sobremesas e rabanada com xarope são os escolhidos nos dias livres da dieta.

Em dias de jogos, ele acorda cedo, antes das 7h, chega ao ginásio às 8h30 e entra em uma banheira de gelo por 10 a 15 minutos. E entre um alongamento e outro, rotinas de fortalecimento, mobilidade, arremesso e massagens, tira um cochilo ao meio-dia.

Para se recuperar muscularmente depois dos jogos, LeBron também toma banhos de gelo, além de fazer terapia com luz vermelha para ajudar com dores musculares e nas articulações.

Além disso, utiliza uma câmara de oxigênio hiperbárico, feita para restaurar os níveis de oxigênio, melhorar o fluxo sanguíneo e a saúde imunológica. Essa tecnologia é usada, inclusive, em pessoas que sofreram com envenenamento por monóxido de carbono.

A câmara de crioterapia, que coloca a pessoa em temperaturas entre -110 e -150ºC em três minutos, também é usada pelo astro. Tudo para acelerar a recuperação muscular e minimizar inflamações.

Durante a Copa de 2022, Neymar usou uma bota ortopédica, com sistema de compressão de pernas Imagem: Reprodução/Instagram

Na série da Netflix, também foi possível ver LeBron usando uma bota ortopédica, com um sistema de compressão de pernas, com o mesmo objetivo de acelerar a recuperação muscular.

Neymar usou a mesma tecnologia durante a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, após se lesionar na estreia da seleção brasileira na competição. Ele postou imagens do tratamento do tornozelo direito.

O futuro

Entre os jogadores considerados no levantamento do UOL, 20 se aposentaram aos 40 anos. Quatro chegaram aos 41: Bob Cousy, Herb Williams, John Stockton e Charles Jones. Aos 42, só Udonis Haslem, Dikembe Mutombo e Kareem Abdul-Jabbar.

Somente dois atingiram os 43: Robert Parish e Vince Carter. Kevin Willis foi o mais velho, aos 44. Nat Hickey, que era técnico do Providence Steamrollers em 1948 e entrou em quadra como "técnico-jogador" em dois jogos aos 45 anos, não foi considerado no levantamento.

LeBron poderá jogar sua primeira partida com 40 anos nesta terça (31), contra o Cleveland Cavaliers - justamente o time que o escolheu no Draft de 2003.

Idade à parte, ele é o único que jogou uma partida da NBA ao lado do filho. Aconteceu no início desta temporada, quando dividiu a quadra com Bronny James vestindo as cores dos Lakers. Será que LeBron vai querer também quebrar o recorde de jogador mais velho a atuar na maior liga de basquete do mundo? O tempo dirá.