Joaquim ou Jair? Quem teve o melhor desempenho ao lado de Gil pelo Santos em 2024? Vote!

Gil foi o principal zagueiro do Santos na temporada. O defensor de 37 anos disputou 50 dos 54 jogos do Peixe em 2024, sendo titular incontestável. Durante o ano, ele fez dupla com dois jogadores diferentes: Joaquim e Jair.

Assim como Gil, Joaquim foi titular indiscutível da equipe de Fábio Carille, com 27 jogos - todos como titular - e três gols marcados. A boa temporada do zagueiro santista chamou atenção do futebol exterior e, em julho, ele foi negociado com o Tigres, do México, por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões na cotação da época).

Após a saída de Joaquim, Jair começou a ganhar espaço na equipe titular do Santos. Recém-promovido ao profissional, o jovem zagueiro de apenas 19 anos soube suportar a pressão e manteve o mesmo nível deixado pelo antigo companheiro. Ao todo, ele disputou 22 partidas, sendo 19 como titular. A rápida ascensão do Menino da Vila despertou o interesse do Botafogo e de clubes do futebol europeu.

Para 2025, o Peixe seguirá contando com a experiência de Gil, que ampliou seu vínculo até o final de 2025. A dúvida é em relação a Jair, que pode deixar o clube devido ao assédio que tem recebido no mercado da bola.