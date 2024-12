Internacional confirma amistoso com a seleção do México no Beira-Rio

O Internacional anunciou nesta segunda-feira que irá realizar um amistoso com a seleção do México em janeiro. O duelo acontecerá no dia 16, no Beira-Rio, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

A seleção mexicana está em preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no próprio México, nos Estados Unidos e no Canadá. Os mexicanos também se preparam para a semifinal da Liga das Nações da Concacaf, contra o Canadá, em março.

Em janeiro, haverá um jogo histórico no Gigante! ??? No dia 16, o Clube do Povo entrará em campo contra a @miseleccionmx, que está se preparando para a Copa do Mundo de 2026! ??? ?? Mais informações sobre os ingressos estarão disponíveis em breve! ?? pic.twitter.com/pLD39VlGX3 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 31, 2024

Do lado do Inter, o amistoso servirá como um teste para o técnico Roger Machado trabalhar o elenco visando a temporada. A estreia do Colorado em 2025 está prevista para o dia 22 de janeiro, contra o Guarany, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

O Inter informou que irá divulgar em breve informações sobre os ingressos para o confronto. O clube não comunicou o horário da partida.