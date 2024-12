Grêmio confirma desligamento de Soteldo, que deve voltar ao Santos

O meia-atacante Soteldo deve voltar ao Santos em 2025. Nesta segunda-feira (30), o Grêmio confirmou o desligamento de atletas que têm seus vínculos chegando ao fim neste ano e entre eles está o jogador venezuelano.

O atleta de 27 anos foi emprestado ao time gaúcho após o rebaixamento do Santos para a Série B. Para continuar com Soteldo, o Grêmio teria que exercer a opção de compra estabelecida no contrato, no valor de U$ 5 milhões (R$ 30,9 milhões na cotação atual), mas optou por não fazê-la.

Em 2024, Soteldo disputou 41 jogos com a camisa do Grêmio, sendo 32 como titular. O atleta foi um dos principais nomes do time no ano, com sete gols marcados e quatro assistências concedidas. Ele foi o quarto maior artilheiro da equipe e o quarto com mais passes para gols em 2024.

Agora, caberá ao Santos decidir o futuro de Soteldo. A tendência é que o jogador seja utilizado pelo técnico Pedro Caixinha em 2025.

A volta de Soteldo divide opiniões entre os torcedores do Santos. Logo após o acesso à Série A, a principal organizada, a Torcida Jovem, disse em uma nota que não aprova o retorno do atacante.

O baixinho, que tem duas passagem pelo Santos, ficou marcado pelo episódio de afastamento por indisciplina no ano passado, quando o clube foi rebaixado à Série B pela primeira vez em sua história.

O Peixe desembolsou uma alta quantia para contratá-lo de volta em 2022, mas Soteldo não rendeu como o esperado. O venezuelano disputou 39 partidas nesta segunda passagem, com apenas um gol marcado e nove assistências. O seu contrato é válido até junho de 2027.