Gordon Ryan abre o jogo sobre uso de esteroides: "Poderia ter feito tudo natural"

Maior nome em atividade do grappling mundial, Gordon Ryan não costuma fugir de polêmicas. Mesmo sobre temas considerados tabu dentro dos esportes de combate, como o uso de esteroides, o americano fala abertamente. Apesar de admitir fazer uso dos chamados 'PEDs' (substâncias para aumento de performance), 'King', como é conhecido, destacou que conseguiria atingir todas suas conquistas mesmo sem o uso das drogas, de forma 100% natural. E para justificar seu ponto de vista, o faixa-preta utilizou o exemplo de sua própria carreira nos tatames.

Através de seu canal no 'Youtube', Gordon discorreu sobre o tema por cerca de 30 minutos (clique aqui). E dentre os pontos levantados, o americano relembrou que até seus 20 anos nunca havia feito uso de esteroides. E, já naquela época já vencia e finalizava os melhores competidores do mundo na luta agarrada. Sem papas na língua, Ryan também explicou que dentro das competições de grappling, ao menos em sua maioria, o uso dos chamados 'PED's' não é ilegal. Sendo assim, King se considera buscando sua melhor versão possível, e não infringindo possíveis regras.

"A questão dos esteroides é: você precisa deles para ser o melhor atleta do mundo? Não, acho que não. Acho que poderia ter feito tudo isso natural e ser o melhor do mundo sem esteroides. Não estou incentivando o uso de esteroides, muito menos crianças a usarem, de jeito nenhum, nada disso. Só estou dizendo que não acredito que você precise de esteroides para ser o melhor do mundo. Mas acredito que você precisa de esteroides para ser a sua melhor versão como atleta. Esteroides são 'PEDs': Drogas para aumento de performance. Se você é um atleta deste nível, não tem como piorar usando esteroides. Esteroides sempre vão te tornar um atleta melhor. Se estivesse competindo apenas contra o segundo melhor do mundo, não precisaria de esteroides. Sou muito melhor tecnicamente que todos que nem preciso de esteroides. Mas não estou competindo contra o segundo do mundo, e sim contra mim mesmo. O quão bom consigo ser como atleta no meu auge?", analisou 'King'.

Uso de esteroides no UFC?

Se nos tatames o uso de esteroides, apesar de polêmico, é legalizado, em outras modalidades existem programas de antidoping contratados para justamente impedir este tipo de prática. Nas principais organizações de MMA, como no UFC, essa dinâmica ocorre. Entretanto, na visão de Gordon Ryan, a presença de um órgão regulador não impede que os atletas no topo da pirâmide consigam 'driblar' o sistema e competir com o auxílio de 'PEDs'.

De acordo com o fenômeno do grappling, lutadores que embolsam cifras milionárias são capazes de contratar médicos que o auxiliam a não testar positivo em exames antidoping, mesmo fazendo uso de esteroides. E segundo Gordon, essa dinâmica se repete em outros esportes, como o futebol americano, onde os astros da modalidade têm capacidade financeira de elevar seu desempenho, enquanto os competidores em início de carreira precisam ganhar seu espaço de forma natural. Apesar de 'King' ter compartilhado tal visão, não existem evidências que comprovem que tal dinâmica realmente ocorra nas principais ligas esportivas do planeta.

