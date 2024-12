Gabigol teve a pior temporada dele no Flamengo, diz PVC: 'Ano ridículo'

Ídolo do Flamengo e artilheiro das finais, Gabigol deixa o clube tendo feito uma última temporada "ridícula", criticou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Gabigol fez 38 jogos e 8 gols — quatro na Série A, dois na Copa do Brasil e dois no Carioca. É ridículo, o ano dele foi ridículo.

Acho que tem duas questões que pesam nesse número dele, na pior temporada dele no Flamengo. Ele começa a relação com o Tite numa crise física e passa a ter uma crise tática.

Paulo Vinícius Coelho

Para PVC, Gabigol também teve responsabilidade na falta de minutagem na passagem de Tite pelo Flamengo. Além disso, ele nunca foi o camisa 9 dos sonhos do treinador.

Na minha concepção, não foi um trabalho maquiavélico do Tite, foi uma junção de um problema físico com a questão tática.

Eu continuo achando que o Tite não tem nada pessoalmente contra o Gabigol, mas o Tite pensa um tipo de jogo em que o Gabigol não encaixa, porque o Gabigol não é centroavante, o Gabigol é ponta de lança, é atacante de movimentação, e o Tite gosta do centroavante.

Paulo Vinícius Coelho

PVC comparou a última temporada de Gabigol no Flamengo com a de Dudu no Palmeiras. Ambos não conseguiram ter continuidade em campo, embora Gabi tenha sido decisivo na conquista da Copa do Brasil, já sob o comando de Filipe Luís.

O Tite poderia ter colocado mais o Gabigol, mas ele teve lesões no caminho que atrapalharam que ele tivesse continuidade. É um caso parecido com o Dudu no Palmeiras no retorno da lesão.

Foi virando uma bola de neve, o Gabigol passou a olhar para o Tite como alguém que não o ajudava e aí a relação foi piorando, o que ele só expôs depois que o Tite foi embora.

Paulo Vinícius Coelho

Gabigol deixa o Flamengo após seis temporadas com 13 títulos, com duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil, além de estaduais, Recopas e Supercopas.

Pelo Rubro-Negro, ele fez 161 gols em 308 jogos.

PVC: Filipe Luís deu certo no Flamengo porque entendeu o que a torcida quer

Ídolo do Flamengo como jogador, o Filipe Luís conquistou rapidamente os corações rubro-negros como técnico porque entendeu o que eles desejam ver em campo, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O Filipe Luís tem uma característica, e a gente fala muito que o Jorge Jesus é uma inspiração para o Filipe Luís, mas é principalmente uma inspiração para o Filipe Luís por compreender que a torcida do Flamengo quer o time no ataque sempre que possível, marcando pressão na saída de bola.

Paulo Vinícius Coelho

No quadro Prancheta do PVC, o colunista explicou qual foi a principal mudança tática do Flamengo de Tite para o de Filipe Luís. Assista abaixo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra