FPF divulga tabela detalhada do Paulistão; veja datas de todos os jogos

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a tabela desmembrada da primeira fase do Campeonato Paulista, que ocorrerá entre os dias 15 de janeiro e 27 de março. A Gazeta Esportiva separou os confrontos de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

O Corinthians começa o Paulistão no dia 16 de janeiro (quinta-feira), quando visita o Red Bull Bragantino, às 19h30 (de Brasília), no Nabi Abi-Chedid. Um dia antes, o Palmeiras estreia contra a Portuguesa, no Allianz Parque, às 21h35.

Assim como o Corinthians, o Santos e o São Paulo estreiam no dia 16. Enquanto o Peixe recebe o Mirassol na Vila Viva Sorte, às 21h30, o Tricolor encara a Inter de Limeira no Morumbis, às 21h30.

Como nos anos anteriores, o Estadual terá 16 clubes, divididos em quatro grupos. As equipes da mesma chave não se enfrentam nas 12 rodadas da primeira fase e os dois melhores classificados avançam ao mata-mata.

Veja todos os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista: