Fonseca estreia na Austrália com vitória sobre americano ex-top 40

A temporada 2025 começou para João Fonseca nesta terça-feira, no Challenger 125 de Camberra, na Austrália, e o jovem brasileiro deu seu primeiro passo com o pé direito. O carioca de 18 anos aplicou 6/1 e 6/3 em cima do americano Mackenzie McDonald, ex-top 40 e atual número 131 do ranking.

Vindo do título do ATP Next Gen Finals há pouco mais de uma semana, Fonseca, #145 do ranking, agora soma seis vitórias consecutivas e avança para as oitavas de final do torneio da capital australiana. Seu próximo adversário será o vencedor do jogo entre o cabeça 2 do torneio, Facundo Díaz Acosta (#79), e o croata Duje Ajdukovic (#142).

Com os pontos da vitória na primeira rodada de Camberra, João pode subir até cinco posições no ranking e alcançar o 140º posto, que seria o melhor de sua carreira. O brasileiro, contudo, pode até terminar o evento dentro do grupo dos 120 melhores do mundo - para isso precisará ser campeão.

O Challenger de Camberra é o último torneio de Fonseca antes do Australian Open. Em Melbourne, o carioca disputará o qualifying e tentará alcançar a chave principal de um torneio do Grand Slam pela primeira vez na carreira.