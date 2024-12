Ex-Corinthians, Gabi Portilho é anunciada pelo Gotham FC, dos Estados Unidos

A atacante Gabi Portilho, que recentemente se despediu do Corinthians, já tem novo clube. A atleta medalhista de prata nas Olímpiadas de Paris foi anunciada pelo Gotham FC, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira.

"Gotham FC assinou com a atacante brasileira e indicada à Bola de Ouro Feminina de 2024, Gabi Portilho. O contrato é válido até 2026, com opção de extensão para 2027. A jogadora vai ocupar uma vaga internacional no elenco", escreveu o clube no Instagram.

O vínculo de Portilho com o Corinthians era válido até final deste ano, mas a jogadora optou por não renová-lo.

"Claro que ciclos se encerram, ciclos se abrem... Independentemente da minha decisão, eu sou corintiana desde sempre, meu coração é corintiano, eu amo a Fiel, a torcida, tudo que vivi aqui... Foram cincos anos de muitos títulos, crescimento, devo tudo ao Corinthians. O clube me proporcionou tudo isso e sou muito grata", disse Portilho à Gazeta Esportiva, durante a premiação do Troféu Mesa Redonda.

No Corinthians desde 2020, Portilho anotou 29 gols em 161 jogos em sua passagem pelo Parque São Jorge. Na última temporada, a atleta fez parte do elenco que conquistou Supercopa, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, sob o comando de Lucas Piccinato.