Estêvão 'carregou Palmeiras nas costas' com brilhantismo, diz Trajano

Estêvão 'carregou nas costas' o Palmeiras em 2024, analisou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Aquela expressão que se usa muito no futebol — carregou o time nas costas — cabe no caso do Estêvão.

Se não fosse o Estêvão, certamente o Palmeiras não seria vice-campeão brasileiro.

José Trajano



Estêvão brilhou no Brasileirão em 2024 com 22 participações diretas em gol: 13 tentos e 9 assistências.

Segundo Trajano, o time de Abel Ferreira dependeu demais do craque de 17 anos nesta temporada, o que serve de alerta para 2025, quando Estêvão irá para o Chelsea no segundo semestre.

O Estêvão foi responsável por grandes viradas, grandes gols e grandes momentos partindo dele. Quando ele não fazia gol, dava de bandeja pros outros.

O Estêvão carregou o time nas costas com brilhantismo.

José Trajano

Gerson jogou mais em 2024 do que no Flamengo de Jorge Jesus, diz Arnaldo

Gerson jogou mais em 2024 no Flamengo do que no icônico time comandando por Jorge Jesus, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Ele jogou mais do que na época do Flamengo do Jorge Jesus, foi incrível, mesmo quando o Flamengo não estava bem.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou a mudança de comportamento de Gerson após um momento delicado no início da temporada, quando o meio-campista operou o rim.

O Gerson, depois passar para um problema de saúde grave e de ter contra ele a fama de um jogador sem alma, um jogador meio desleixado, ele virou outra coisa.

Ele foi capitão do time do Tite mesmo que o time do Tite não tenha jogado bem e ele se tornou titular da seleção brasileira.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra