Corinthians: Gui Negão mira artilharia da Copinha e se inspira em Yuri Alberto

O atacante Gui Negão é uma das maiores promessas do Corinthians na atualidade. O jovem de 17 anos mira a artilharia da Copinha que se aproxima e tem como inspiração Yuri Alberto, goleador máximo do país em 2024.

Gui Negão está no radar do profissional e chegou a ser relacionado duas vezes pelo técnico Ramón Díaz, contra Cuiabá e Vasco. O garoto acredita que, com um bom desempenho na Copa São Paulo, pode ter ainda mais oportunidades no time de cima.

"Quero muito ser o artilheiro da Copinha, ser campeão, e depois, quem sabe, pensar no profissional. Quem sabe não faço minha estreia, seria muito gratificante", disse Gui Negão após o treino da última sexta-feira.

"Muita coisa acontece no Corinthians ao longo do ano, então vai acontecer de jogadores ficarem suspensos, machucarem, e vou esperar meu momento", complementou.

Em relação a Yuri, Gui destacou a parte mental do camisa 9, que superou as críticas para se tornar figura incontestável no Corinthians ao final da temporada. O jogador foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols marcados, ao lado de Alerrandro.

"Todo atacante passa por fase ruim, eu mesmo passei nesse ano, e é normal. Me espelho nele (Yuri Alberto), até no aspecto mental, essa parte é muito importante", disse Gui.

O jovem transitou entre as equipes sub-17 e sub-20 ao longo de 2024. Contabilizando as duas categorias, o atleta participou de 42 jogos, com 10 gols e seis assistências.

O Timãozinho está no Grupo 27 da Copinha 2025, que tem sede em Santo André. Além do clube da cidade, o Corinthians enfrentará o Rio Branco-AC e o Gazin Porto Velho-RO durante a fase de grupos.

A estreia da equipe que mais vezes venceu a Copa São Paulo será contra o Gazin Porto Velho, no dia 4 de janeiro, no Estádio Bruno José Daniel. O confronto será às 21h30 (de Brasília).