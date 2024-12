De contrato renovado, Luciano Castán destaca permanência no Sport e projeta 2025

Na última quinta-feira, o Sport anunciou a renovação do zagueiro Luciano Castán para o próximo ano. O defensor não escondeu a felicidade de continuar na equipe pernambucana.

"Significa muito para mim essa renovação com o Sport. Desde que cheguei aqui o meu grande objetivo era no ano de 2025 estar voltando a disputar uma Série A e atingir esse feito com uma camisa gigante como é a do Sport é, sem dúvida, muito especial. Estou motivado para esse ano desafiador para todos nós", disse.<

O Sport comunica oficialmente a prorrogação do contrato do zagueiro Luciano Castán, após o atleta ter atingido as metas previamente estipuladas em seu vínculo! ? Previsto até dezembro de 2024, o novo contrato agora tem validade até dezembro de 2025: https://t.co/5wdFywZOvc pic.twitter.com/1IdW0UbIxr ? Sport Club do Recife (@sportrecife) December 27, 2024

Após os primeiros dias de pré-temporada, Luciano Castán projetou o ano de 2025. Em 2024, o Sport conseguiu o tão sonhado acesso à Série A, após terminar a Série B na segunda colocação.

"Teremos, novamente, um ano com muitos jogos, por isso temos que nos prepararmos bem. Creio que será uma grande temporada para o Sport e faremos de tudo para que o clube volte a se classificar para uma competição internacional. Nossa torcida merece essa conquista, além de todos envolvidos no projeto que estão fazendo um grande trabalho", concluiu o defensor que foi campeão pernambucano em 2024.

O defensor foi o quinto jogador que mais atuou pelo Leão em 2024. Com Castán em campo o clube pernambucano teve 62% de aproveitamento na Série B, percentual superior ao do campeão Santos, que teve 59% de aproveitamento. O zagueiro que tem 47 jogos e dois gols pelo Leão.