Yuri foi de meme a herói e pode adiar sonho por título no Corinthians

Yuri Alberto teve um ano muito desafiador no Corinthians, com cobrança e desconfiança da torcida. O atacante foi alvo críticas, memes e até foi xingado de 'burro' pelo técnico Mano Menezes no início da temporada. No entanto, ele contou com uma 'arma secreta' para virar o jogo no segundo semestre e ser artilheiro do Brasil: a combinação Ramón Díaz e Memphis Depay.

Agora, terá que decidir se permanecerá no clube paulista na próxima temporada após ter despertado o interesse de clubes estrangeiros. Se optar por ficar no Timão, ele poderá abrir mão de seu grande sonho: jogar na Europa.

Xingamento, críticas e memes

Yuri Alberto começou o ano sendo xingado na derrota do Corinthians para o São Bernardo, em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão.

O camisa 9 cometeu falta de ataque durante o segundo tempo e irritou o técnico Mano Menezes, que disparou: "Você é burro? Você é burro?". A revolta do técnico foi ouvida na transmissão da partida e por torcedores do São Bernardo, que começaram a repetir o xingamento.

Yuri Alberto foi substituído logo depois e conversou com Mano. Os dois deram um abraço antes de o atacante ir para o banco de reservas.

Mano disse que se arrepende do episódio em entrevista à TNT Sports em abril. O treinador disse que o xingamento "escapou", porém o estrago estava feito.

A situação virou meme entre torcedores, que passaram a pegar no pé do jogador com frequência. No Campeonato Paulista, o coro de "burro" foi entoado diversas vezes para Yuri. O Corinthians teve uma campanha ruim, o que só reforçou a carga sobre os ombros do atacante.

Me incomodava muito. Acho que até durante os jogos, quando alguns torcedores começavam a repetir o que ele tinha me falado naquele dia, me tocava muito. Acho que me incomodava demais. Eu tive essa resiliência de conseguir passar por mais essa, foi um momento difícil. Após aquilo, eu falei: 'Não é possível que eu escutei isso'. Ele meio que falou para o Wesley falar para mim. Só que eu escutei e aí o Wesley não queria repetir o que ele falou. Durante o jogo, eu estava muito estressado, muito nervoso, comecei a orar. Parece que o jogo meio que ficou de lado, eu estava no meu mundo ali dentro do campo.

Yuri Alberto, à revista Placar

Os números de Yuri com Mano Menezes na comissão técnica foram ruins — apenas um gol em cinco jogos. Com a confiança minada, o atacante viu Pedro Raul ganhar espaço à época e teve a titularidade ameaçada.

Resiliência e 'arma secreta'

A chegada de António Oliveira marcou o início da melhora do atacante nos gramados. O jovem de 24 anos recuperou bastante a confiança com o português e viu seus números dispararem. No esquema 4-3-3 de António, ele balançou as redes 13 vezes em 23 jogos.

Em julho, com a equipe na zona de rebaixamento, mais uma vez as críticas começaram a aparecer e o português foi demitido. Neste cenário, Yuri enfrentou um novo jejum de gols, o que colocou pressão novamente. Além disso, naquele mês, ele precisou ser submetido a uma cirurgia para retirar a vesícula.

Até que virada na temporada aconteceu graças à 'arma secreta': a combinação Ramón Díaz e Memphis Depay. "Estava muito convicto de que queria ir embora. Não aguentava mais. A gente ia fazer muita força para tentar sair. Eu estava no limite. Dessa vez, antes da minha cirurgia, eu quis ir embora. Falei: 'Não aguento mais'. Aí chegou o Ramón, o Emiliano, e me deram uma força absurda também. Nos primeiros três jogos com eles eu fiz dois gols, um contra o Grêmio, de pênalti, e outro contra o Galo, de cabeça. Foi lá que começou a aparecer algumas coisas da vesícula. No jogo com o Grêmio, em casa, aconteceu a parada comigo. Mas se não fosse isso, nem aqui hoje eu estaria mais", disse Yuri ao programa Benja Me Mucho, no YouTube.

Desde a chegada de Ramón e Memphis, Yuri disputou 25 partidas e anotou 17 gols pelo Timão. Sendo que 14 deles foram justamente no esquema de dupla com o jogador holandês no ataque.

Yuri Alberto e Memphis Depay, do Corinthians, em jogo contra o Internacional Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Yuri pode adiar Europa por título

Após sua temporada mais goleadora na carreira, Yuri Alberto tem sido especulado em clubes da Europa. Atuar no Velho Continente é o grande sonho da vida do jogador.

Porém, o atacante quer conquistar algum título pelo Timão antes de sair do Brasil. O incentivo de Memphis Depay também tem sido fundamental para o jogador cravar a permanência no clube paulista em 2025.