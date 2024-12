Chelsea é surpreendido e perde para time da zona de rebaixamento do Inglês

O Chelsea perdeu para o Ipswich Town por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira, no Portman Road. Os gols do triunfo foram marcados por Delap e Hutchinson.

O Chelsea volta a campo neste sábado, contra o Crystal Palace, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h (de Brasília), no Selhurst Park. Por sua vez, o Ipswich Town enfrenta o Fulham, no Craven Cottage, às 11h de domingo.

O Jogo

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Delap foi derrubado na área pelo goleiro Jorgensen e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o camisa 19 chutou no canto direito do arqueiro e inaugurou o placar para a equipe da casa.

O Ipswich Town chegou ao segundo gol aos oito da etapa complementar. Após passe errado de Disasi, Delap saiu em disparada no campo de ataque, entrou na área e rolou para Hutchinson, que fuzilou para o fundo das redes.