Bruno Mendes acerta com Vila Nova e deixa o Guarani após ano frustrante

O Guarani não conseguiu renovar o vínculo com o atacante Bruno Mendes, que aceitou a proposta do Vila Nova e já é aguardado em Goiânia para assinar contrato e ser anunciado como novo reforço para 2025. Ele chegará por empréstimo junto ao Deportivo Maldonado, do Uruguai.

O atacante chegou a negociar sua permanência no time bugrino, mas o Deportivo Maldonado não enxergou um novo empréstimo com bons olhos, ainda mais após o rebaixamento do Guarani à Série C do Campeonato Brasileiro.

Já a proposta do Vila Nova agradou. Inclusive, o clube uruguaio receberá uma compensação financeira pelo empréstimo até o fim do ano. Com isso, o jogador se despede do Guarani com 122 jogos, 33 gols e sete assistências.

Terceiro maior artilheiro do clube no século 21, atrás apenas de Fumagalli (78) e Fabinho (42), Bruno Mendes (33), fez nove gols em 47 partidas com a camisa bugrina na temporada.

Além da saída de Bruno Mendes, o Guarani vem acumulando frustrações nos últimos dias. O goleiro Yuri Sena e o atacante Daniel Júnior, do Vitória, eram dados como certos no Brinco de Ouro, mas houve uma reviravolta no destino dos atletas, que seguiram outros rumos.

O mesmo aconteceu com o volante Dudu, também do Vitória, que vai defender as cores da Ponte Preta no próximo ano. Já Daniel Lima, outro que estava com situação encaminhada, seguirá no Atlético-GO em 2025.

O Guarani estreia no Paulistão diante do Botafogo no dia 15 de janeiro, no Brinco de Ouro da Princesa. O time campineiro está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.