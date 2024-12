Brasileiros traçam estratégia para voltar ao topo do pódio na São Silvestre

Do UOL, em São Paulo

O Brasil não vence a São Silvestre no masculino desde 2010, com Marílson dos Santos, tricampeão da prova (2003, 2005 e 2010). No ano passado, o melhor resultado foi de Johnatas de Oliveira, 4º colocado.

Ele acredita que a chave para superar os africanos está em treinamento em grupo.

"Passei um mês e meio treinando no Quênia, ano passado, e evoluí muito, principalmente mentalmente. Treinar em grupo faz diferença; é algo que precisamos melhorar no Brasil. Aqui, muitos treinaram sozinhos e chegaram à prova com foco na individualidade. Este ano, acredito que moldamos isso e temos grande chance de subir ao pódio."

Esta será a sexta participação de Johnatas no São Silvestre, e ele estará ao lado de nomes como Fábio de Jesus, 4º em 2022, e Ederson Vilela, campeão pan-americano de 2019 e bicampeão da Maratona de Curitiba, que estreia na prova.

Outro que pode subir no pódio e na opinião do último vencedor da São Silvestre Marílson dos Santos tem chances de vencer é Fábio de Jesus. Confiante, ele até revela qual será a tática na disputa.

"A São Silvestre é um jogo de cintura. Eu vou junto com eles (africanos) até os 10K ou 12K, depois vou começar a atacar. Essa é a estratégia que a gente tem, pode ser que eu acelere antes, depende do ritmo, mas acredito que depois dos 10K eu vou começar a atacar".

Disputa feminina

Entre as brasileiras, Kleidiane Barbosa é uma das favoritas. Sexta colocada no ano passado, a mineira ressalta a importância da paciência durante a corrida.

"É preciso ter calma para não sair do ritmo programado, especialmente por causa do calor. Uma corrida gradativa faz diferença na parte final, principalmente na subida da Brigadeiro."

Coletiva São Silvestre 2024 - Feminino - Kleidiane Barbosa, Mirela Saturnino e Nubia de Oliveira Imagem: Vanderlei Lima - UOL

Outra aposta brasileira é Núbia de Oliveira, vencedora da Meia Maratona de Salvador e ouro na corrida de 10k no Sul-Americano sub-23.

"Eu acredito que uma brasileira possa vencer a São Silvestre novamente. Agora é tentar resistir do início ao fim com as quenianas e sempre um pouco atrás. Se chegar na Brigadeiro junto com elas, tenho certeza que vai dar certo. Esse é o meu plano, meu objetivo: tentar correr junto o tempo todo, encaixar o ritmo que é importante dentro da prova e partir para o tiro final".

A prova

A 99ª edição da corrida de São Silvestre terá 37.500 inscritos, número recorde. Ela será realizada nesta terça com largadas em horários diferentes: 7h25 na categoria cadeirantes; 7h40 na elite feminina; 8h05 na elite masculina, Pelotão C, cadeirantes com guia e pelotão geral.

Alguns dos principais nomes desta edição são os quenianos Wilson Too, Cynthia Chemweno e Agnes Keino, favoritos ao título. Representando o Brasil, destaque para Johnatas de Oliveira, Fábio de Jesus, Ederson Vilela Kleidiane Barbosa, Núbia de Oliveira e Mirela Saturnino.