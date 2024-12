Brasileiro demitido do UFC por mordida vence luta e tira onda com máscara de Hannibal

Em março desta temporada, Igor Severino viu sua carreira no MMA profissional mudar da água para o vinho, mas não necessariamente de uma forma positiva. Na ocasião, durante sua estreia no UFC, o peso-galo (61 kg) mordeu seu rival, André Mascote, durante a luta e foi prontamente demitido pelo Ultimate por conta da conduta antidesportiva. Suspenso por nove meses, o prospecto brasileiro voltou a competir no último domingo (29). Depois de desbancar Jonas Magard na decisão dividida dos juízes, o jovem de apenas 21 anos relembrou o fatídico episódio de sua trajetória nos esportes de combate de maneira bem-humorada.

Após derrotar o oponente dinamarquês na 65ª edição do evento 'Oktagon MMA', sediado na República Tcheca, Igor Severino vestiu, ainda no cage, uma máscara do 'Hannibal Lecter' - personagem de ficção criado por Thomas Harris e que ganhou as telas do cinema com filmes e séries inspiradas no livro original. A atitude do lutador brasileiro (veja abaixo ou clique aqui), foi uma clara alusão ao episódio de sua mordida que viralizou no UFC, já que Hannibal, um dos vilões mais conhecidos da cultura pop, é um serial killer canibal nas obras em que é retratado.

Nova marca na carreira?

Atento à tendência de mercado, Igor tenta atrair o máximo de olhares para si com a utilização da máscara do Hannibal. A medida já havia sido usada em suas redes sociais e também na pesagem oficial de seu mais recente combate. Mas apesar da nova marca, o lutador brasileiro revelou ao site 'MMA Fighting' que não pretende adotar a alcunha de Hannibal em sua carreira. Aos 21 anos, Severino desponta com um cartel de nove vitórias e uma derrota no MMA profissional. Seu único revés veio justamente quando foi desqualificado contra André Mascote por conta da mordida.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por OKTAGON MMA (@oktagonmma)