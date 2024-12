Botafogo sofre grande desmanche para próxima temporada e Luiz Henrique interessa a europeus

O elenco que fez história em 2024 pelo Botafogo conquistando a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro vai ser modificado para a próxima temporada. Alguns jogadores que participaram das campanhas marcantes da equipe não vão permanecer no clube. Oito nomes já foram confirmados fora do Botafogo, entre eles o do treinador Artur Jorge, e o número ainda pode aumentar com Luiz Henrique em alta.

Segundo a imprensa europeia, a Fiorentina, da Itália, prepara uma proposta pelo atacante, um dos destaques do time em 2024. O clube já teria procurado o estafe do jogador, e o próximo passo seria apresentar uma proposta oficial ao Botafogo.

Outros nomes do ataque alvinegro podem deixar o clube. O atacante Tiquinho Soares interessa ao Santos e ao Fluminense. Já Carlos Alberto é um dos alvos do Goiás. Além deles, o meia Eduardo pode reforçar o Cruzeiro em 2025. Em nenhum dos três casos foi feita uma proposta oficial.

Se essas situações ainda estão indefinidas, outros oito nomes já tiveram o futuro decidido, e vão deixar o Botafogo. O primeiro deles é o do treinador Artur Jorge, que, depois de uma longa novela, deve assumir o Al-Rayyan, do Catar.

O meia Thiago Almada e o zagueiro Adryelson vão para o Lyon, da França. O defensor estava emprestado do clube europeu, enquanto o meio-campista assinou o contrato com o Botafogo com a promessa de se transferir ao time francês, que também pertence a John Textor.

Gatito Fernández é outro que não vai seguir na equipe. O goleiro vai jogar pelo Cerro Porteño na próxima temporada depois de sete anos no clube carioca. O zagueiro Pablo, que sofreu com uma lesão em 2024, estava emprestado pelo Flamengo e vai retornar ao clube da Gávea.

Tchê Tchê e Marçal não tiveram o contrato renovado. O lateral-direito Rafael anunciou a aposentadoria após o título do Campeonato Brasileiro.