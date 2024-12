Botafogo atende condição do Santos, mas ainda precisa convencer Jair

O Botafogo mudou a proposta pela contratação de Jair. O acordo com o Santos está próximo, mas o zagueiro ainda não está convencido.

O que aconteceu

O Botafogo aceitou incluir o zagueiro Lucas Halter na negociação. A ideia do Peixe é vender o defensor Jair já com um substituto. A informação foi inicialmente veiculada pelo SporTV.

A proposta ainda inclui 10 milhões de euros (R$ 65 mi), além do volante Danilo Barbosa e do atacante Tiquinho Soares em definitivo. A oferta anterior era 12 milhões de euros (R$ 77 mi) sem Halter.

O Santos gostaria dos R$ 77 milhões + os três jogadores, mas já gostou dessa última proposta. O Botafogo considera que vai chegar a um acordo com o Peixe.

O maior entrave é a vontade de Jair. O zagueiro planejou sair do Santos direto para a Europa. A ida a outro clube brasileiro não estava nos planos, ainda mais pelo fato do clube carioca ainda não ter o substituto de Artur Jorge.

O Botafogo tenta convencer Jair com um salário muito maior, mas o dinheiro não é o suficiente. O defensor só gostaria de sair do Brasil para uma boa oportunidade na Europa.

Jair recebeu proposta do Porto e sondagens da Atalanta no decorrer do ano. Agora, porém, não chegaram novas ofertas do exterior.

O Botafogo crê que terá o "ok" do Santos para depois convencer Jair. O fato de jogar Libertadores é o principal argumento.