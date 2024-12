Athletico-PR realiza último treino do ano e mira estreia do Campeonato Paranaense

Nesta segunda-feira, o elenco do Athletico-PR se apresentou ao CAT Caju para seu último dia de preparação em 2024. O Furacão trabalhou com foco no Campeonato Paranaense, primeiro torneio que o clube disputará na próxima temporada.

O grupo iniciou os trabalhos com a equipe de fisioterapia. Posteriormente, sob o comando de Maurício Barbieri, os atletas foram a campo e realizaram atividades com bola e organização coletiva próxima a uma realidade de jogo.

"Foram dias bem intensos, praticamente trabalhamos em dois períodos todos os dias, sem período de descanso. Eu acho que o grupo vem respondendo muito bem, com muita determinação, bastante intensidade nos treinos, então até o momento eu estou satisfeito", declarou Barbieri, em entrevista ao canal do Athletico-PR no Youtube.

"A ideia é que a gente possa começar o mais forte possível, o mais bem preparado possível, mesmo entendendo que é um período curto de preparação. Estamos tentando antecipar e avançar as coisas o máximo que podemos. A ideia é chegar forte, a camisa do Athletico tem um peso enorme, quando a vestimos, temos que brigar para ganhar desde o primeiro minuto, e é o que vamos fazer", concluiu o treinador.

Em 2025, o Athletico-PR disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B. O Furacão volta aos gramados no dia 11 de janeiro, às 16h (de Brasília), quando recebe o Paraná, na Ligga Arena, pela estreia do estadual.