Arne Slot perdeu apenas uma partida sob o comando de Feyenoord e Liverpool em 2024; veja números

O técnico Arne Slot, de 46 anos, fez campanhas históricas em 2024 sob o comando de Feyenoord e Liverpool. Com o time holandês, foram 18 vitórias e seis empates em 24 jogos. Já na equipe inglesa, chegou para substituir o ídolo Jürgen Klopp e conquistou 23 triunfos, três empates e uma derrota.

Na temporada 2023/24, terminou na vice-liderança do Campeonato Holandês, com sete pontos a menos em relação ao campeão PSV. Já nesta temporada, o técnico lidera a Premier League com folga. O Liverpool possui 45 pontos, oito a mais em relação ao Nottingham Forest, e com um jogo a menos.

O único revés de Slot durante as 51 partidas foi justamente para o Nottingham, pela quarta rodada da Premier League. A partida, que terminou 1 a 0, aconteceu no dia 14 de setembro.

Arne Slot iniciou a carreira de treinador em 2013, no time de base do Zwolle, da Holanda. Já de 2017 a 2019, trabalhou como auxiliar do AZ Almkaar, até assumir o cargo de treinador principal.

Porém, por conta da pandemia da Covid-19, o Campeonato Holandês terminou de forma antecipada e veio retornar somente em 2021. Naquele ano, Slot assumiu o Feyenoord, onde conquistou dois títulos nacionais antes de ir para o Liverpool.