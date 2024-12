América-MG confirma as contratações de Figueiredo e Cauan Barros por empréstimo

Nesta segunda-feira, através das redes sociais, o América-MG confirmou a contratação por empréstimo de Figueiredo e Cauan Barros, que pertencem ao Vasco. O vínculo de ambos com o clube mineiro é válido até 30 de novembro de 2025.

Em 2024, o atacante de 23 anos vestiu as cores do Coritiba, também por empréstimo. Pelo clube paranaense, disputou 42 jogos, entre campeonato estadual e Série B, nos quais marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

FIGUEIREDO É DO COELHÃO! ?? Atacante de 23 anos chega para reforçar o elenco do América, com contrato válido até 30/11/2025. Bem-vindo ao Coelho, Figueiredo! ??#PraCimaDelesCoelho #AméricaDoBrasil pic.twitter.com/BMyTAgmPls ? América FC (@AmericaFC1912) December 30, 2024

Figueiredo chegou ao Vasco em 2018, quando foi contratado junto ao Boavista, também do Rio de Janeiro, para representar a categoria sub-17.

Já o meio-campista Cauan Barros defendeu o Amazonas nesta temporada. Pelo clube, atuou em 32 partidas, balançou as redes duas vezes e anotou um passe para gol. Com apenas 20 anos, foi revelado nas categorias de base do Vasco.