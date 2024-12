Alex Poatan lidera lista de lutadores com itens mais vendidos na loja oficial do UFC em 2024

Alex Pereira viveu uma temporada irretocável dentro dos octógonos. Seu desempenho esportivo também aumentou ainda mais sua popularidade junto aos fãs de MMA. E prova disso foi o recente levantamento divulgado pelo Ultimate. Dentro da 'UFC Store', a loja oficial online da empresa, 'Poatan' se tornou o lutador mais vendido do ano. O campeão dos meio-pesados liderou a lista e desbancou outras estrelas da companhia no quesito comercial.

O ranking com o top 5 atletas mais visados na loja oficial foi divulgado nesta segunda-feira (30) pelo perfil da 'UFC Store' nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com diversos itens customizados com sua marca, como camisetas, casacos e até mesmo shorts de competição, Poatan desbancou os demais concorrentes como o atleta mais rentável do Ultimate. Além do brasileiro, que liderou a estatística, também surgem no ranking os seguintes nomes: Max Holloway, na segunda posição, Dustin Poirier, completando o pódio, Sean O'Malley na quarta colocação e Jon Jones, fechando o top 5.

Premiação no Oscar do MMA

Com três aparições e três vitórias por nocaute em 2024, Poatan se manteve no posto de campeão até 93 kg do UFC. Além do prestígio de se manter em posse do cinturão, o brasileiro defendeu o título de maneira bem-sucedida contra três adversários diferentes no período em questão: Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr. Não à toa, seu mérito foi devidamente reconhecido e Alex Pereira foi eleito o 'Lutador do Ano' durante a cerimônia do 'Oscar do MMA'.

