Abel Ferreira assiste a jogo do time que o revelou e ganha presente

Do UOL, em São Paulo

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, aproveitou as férias em Portugal para assistir a um jogo do Penafiel, clube português que o revelou como jogador, no último domingo (29).

O que aconteceu

Abel Ferreira compareceu ao jogo do Penafiel contra o Benfica B, pela segunda divisão portuguesa. O treinador acompanhou ao empate entre as equipes por 1 a 1 no Estádio Municipal 25 de Abril. O resultado manteve o time que revelou o treinador na liderança da competição.

Abel foi homenageado. O treinador palmeirense recebeu um cachecol do clube e o exibiu para os torcedores.

Abel Ferreira visitou a sua casa "Natal" e foi presenteado pelo Clube e pela SAD. Penafiel nas redes sociais

O agora treinador começou a carreira como jogador profissional em 1997. Antes disso, ele fez toda a sua base no Penafiel. Ele ficou no clube até 2000, quando foi jogador no Vitória de Guimarães.

Abel ainda passou por Braga e Sporting, ambos de Portugal, até se aposentar em 2011. Depois, passou a investir na carreira de treinador e comandou o Sporting B, Braga e PAOK até chegar ao Palmeiras.