Alguns jovens se destacaram no Corinthians ao longo de 2024. No primeiro semestre, Wesley, que acabou deixando o clube para o futebol árabe, se destacou com sua irreverência e capacidade de drible.

No segundo, Breno Bidon ganhou protagonismo no meio-campo, com sua frieza e qualidade no passe. Outros nomes recentemente promovidos ao profissional apareceram na rotação da equipe, como Ryan, Giovane e Léo Mana.