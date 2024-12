Qual atacante formado em Cotia deve ser mais aproveitado pelo São Paulo? Vote!

O São Paulo deverá contar em seu elenco profissional na próxima temporada com alguns jogadores formados em Cotia. Precisando cortar custos, o clube aposta na força de suas categorias de base, sobretudo no ataque, para manter a competitividade sem investir altas cifras no mercado. Mas, afinal, quais desses jovens atacantes deveriam receber mais chances do técnico Luis Zubeldía?

O jogador que desponta como o favorito para ganhar mais minutos do treinador do São Paulo em 2025 é William Gomes. O jovem chegou a ser titular em algumas oportunidades neste ano e, inclusive, não disputará o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira a pedido da diretoria tricolor.

Henrique Carmo, por sua vez, ainda busca se consolidar no profissional sob o comando de Luis Zubeldía. De contrato renovado, o jovem é apontado como uma grande promessa das categorias de base e vinha sendo monitorado por alguns clubes europeus, como o Bayern de Munique.

Ryan Francisco, por sua vez, ainda é uma incógnita. O atacante do time sub-20 soma números assombrosos, tem chances de ser promovido ao profissional e se juntar aos outros dois atacantes formados em Cotia, porém, tudo dependerá de seu desempenho na Copinha.