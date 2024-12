Premiados no Globe Soccer Awards, Neymar e Jorge Jesus são homenageados com bolo pelo Al-Hilal

Neste domingo, através das redes sociais, o Al-Hilal publicou uma imagem onde aparecem Neymar e o técnico ex-Flamengo Jorge Jesus, ambos em comemoração, após terem sido premiados no Globe Soccer Awards. Enquanto o atleta brasileiro garantiu o prêmio de "melhor carreira", o português foi eleito o melhor treinador do Oriente Médio.

"É motivo de muita felicidade fazer parte dessa festa, agradeço à Globe Soccer por mais um prêmio, estou muito feliz de estar no meio de tantos craques e ser recebido de forma tão carinhosa, estou muito contente", disse Neymar, durante a cerimônia.

"Foi um ano muito difícil para mim e espero poder voltar a estar em campo, 100% bem, que é o que todos aqui gostamos de fazer", complementou ao receber o prêmio, que também foi entregue ao goleiro Courtois, do Real Madrid, e ao ex-atleta inglês Rio Ferdinand.

Desde a última Copa do Mundo, Neymar só entrou em campo 20 vezes em pouco mais de dois anos. Após sofrer uma ruptura no tendão da coxa esquerda em novembro de 2023, o jogador retornou em novembro deste ano, mas logo em seu segundo duelo se machucou novamente e tem retorno previsto apenas para 2025.

Anteriormente, Jorge Jesus já havia sido eleito o melhor treinador da temporada 2023/2024 do Campeonato Saudita. Sob seu comando, o Al-Hilal quebrou diversos recordes ao terminar a competição de forma invicta (31 vitórias e três empates em 34 partidas) com 96 pontos, e conquistou quatro troféus: Campeonato Saudita, Copa do Rei e duas Supercopas da Árabia Saudita.

O time também bateu o recorde de vitórias consecutivas na história do futebol mundial ao conseguir emplacar 34, somando todas as competições, e entrou no Guinness World Records após superar o clube galês The News Saints, que atingiu 27 triunfos em sequência na temporada 2016/2017.

Por meio desta memorável campanha, Al Hilal também se tornou o primeiro clube da história do torneio a passar a marca dos 100 gols (com 101) e atingiu a maior pontuação já registrada na competição nacional (96 pontos).

Por meio das redes sociais, Jorge Jesus celebrou o prêmio: "Obrigado por esta distinção! Este prêmio não é só meu. É de todos nós! Obrigado aos meus jogadores, à minha equipa técnica e a toda a direção do Al-Hilal. São vocês que tornam estes momentos possíveis! Quero ainda dar uma palavra aos nossos fãs, é também por vocês que trabalhamos todos os dias ao mais alto nível! Por último, quero agradecer à minha família que me apoia desde o primeiro dia! Este é um prémio coletivo!".