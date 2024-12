Neymar dá bolo na boca de Jorge Jesus em homenagem ao técnico na Arábia Saudita

Jorge Jesus foi recebido com festa no Al-Hilal depois de conquistar o prêmio Globe Soccer Awards de melhor treinador do Oriente Médio. Ele recebeu aplausos dos jogadores no vestiário e exibiu o troféu, posando para fotos com ele. Além disso, ganhou um bolo. Neymar foi um dos protagonistas deste momento. O brasileiro cortou o bolo e deu o primeiro pedaço na boca do técnico, o que gerou risadas do elenco.

O bolo tinha a foto de Jorge Jesus e a frase: "Parabéns, Mister. Você é o melhor". O português já tem quatro títulos pelo clube saudita. Ele conquistou duas taças da Supercopa da Arábia Saudita, uma da Copa do Rei e uma do Campeonato Saudita.

Depois de ganhar o prêmio, o técnico português agradeceu à diretoria do Al-Hilal e à comissão técnica nas redes sociais. "Obrigado por esta distinção! Este prêmio não é só meu. É de todos nós! Obrigado aos meus jogadores, à minha equipa técnica e a toda a direção do Al-Hilal", escreveu o treinador.

"São vocês que tornam estes momentos possíveis! Quero ainda dar uma palavra aos nossos fãs, é também por vocês que trabalhamos todos os dias ao mais alto nível! Por último, quero agradecer à minha família que me apoia desde o primeiro dia! Este é um prêmio coletivo!", completou.

Neymar também foi homenageado no Globe Soccer Awards. Apesar de quase não ter jogado na temporada por conta de lesões, o brasileiro levou um prêmio pela sua carreira. Ele dividiu o momento com o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, e o ex-jogador inglês Rio Ferdinand.