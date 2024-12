NBA: Curry deixa três rivais na saudade e anota cesta impressionante; veja

Stephen Curry somou mais um lance mágico para a carreira na noite do último sábado (28), durante a vitória do Golden State Warriors sobre o Phoenix Suns por 109 a 105, na NBA.

O que aconteceu

Curry fez lance individual e anotou uma cesta no estouro do cronômetro no segundo quarto. Ele arrancou desde o campo de defesa, deixou Okogie, Jones e Durant para trás com um drible e arremessou para dois pontos.

O lance levou o Chase Center à loucura. Curry foi festejado pelos companheiros, mas o Golden State Warriors foi para o intervalo perdendo por 65 a 61.

A vitória veio na metade final da partida, mas com destaque para outro jogador. Kuminga foi o nome da partida — o atleta dos Warriors anotou 34 pontos, pegou nove rebotes e deu três assistências.

Curry terminou a partida com 22 pontos, seis rebotes e seis assistências.