Napoli derrota o Venezia e esquenta a briga pelo topo do Campeonato Italiano

Com um gol marcado por Raspadori, no segundo tempo, o Napoli esquentou a disputa pelos primeiros lugares do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte deu um importante passo no seu objetivo ao derrotar o Venezia por 1 a 0, no estádio Diego Armando Maradona.

Na classificação, os napolitanos se mantêm firmes no propósito de deixar a briga pelo título em aberto. O triunfo levou os mandantes aos 41 pontos, mesma pontuação da rival Atalanta.

Já o Venezia continua sofrendo na competição. A derrota mantém o conjunto na zona de rebaixamento com apenas 13 pontos. Em 18 rodadas, a equipe conseguiu vencer apenas 3 compromissos.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana e o Napoli tenta manter o embalo no Italiano em visita à Fiorentina no sábado. No mesmo dia, o Venezia tenta ensaiar uma reação recebendo o Empoli.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Embora tivesse a vantagem de atuar diante de sua torcida, o Napoli encontrou dificuldades de superar o bom sistema de marcação do Venezia, que congestionou o meio-campo e bloqueou as ações ofensivas dos anfitriões.

O único gol do jogo foi anotado por Raspadori. Ele aproveitou um rebote na entrada da área, achou espaço para a finalização e chutou no canto. Stankovic foi na bola para tentar fazer a defesa, mas não conseguiu impedir o 1 a 0 e a derrota no Italiano.