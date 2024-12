Sonho, plano B, 'fico' e mais: como está o mercado da bola do Palmeiras?

O mercado da bola do Palmeiras parece ter dado uma esfriada nos últimos dias. Depois de oficializar a chegada de Facundo Torres e a saída de Dudu, o clube não confirmou nenhum reforço nesta semana. O alviverde, no entanto, não está parado e deve ter novidades nos próximos dias.

Como está o cenário?

Paulinho: cada vez mais perto. As negociações com o atacante do Atlético-MG avançaram nos últimos dias. O clube paulista pagará cerca de 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) e cederá os meio-campistas Gabriel Menino, de 24 anos, e Patrick, capitão do sub-20, ao Galo. De acordo com Alicia Klein, todas os atletas envolvidos foram aprovados pelos departamentos médicos — Paulinho se recupera de lesão tem previsão de retornar aos gramados em março.

Andreas vem atuando normalmente pelo Fulham, que tem proposta na mesa Imagem: Simon Stacpoole/Getty

Andreas Pereira: sonho distante. O Palmeiras não esconde o desejo de contar com o meio-campista do Fulham e chegou, segundo André Hernan e Bruno Andrade, a enviar uma proposta de 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) aos ingleses, que ainda não responderam. O sonho está distante porque Andreas segue atuando normalmente: ele, inclusive, deu assistência neste domingo (29) em um jogo de seu atual clube.

Matheus Pereira: plano B. O alviverde ainda não fez uma proposta por Matheus Pereira e vê o meia do Cruzeiro como uma alternativa a Andreas, afirmou PVC. "O Matheus Pereira não tem proposta oficial do Palmeiras. E a história é que ou é um ou é outro [...], o Palmeiras quer prioritariamente o Andreas Pereira, e, em segundo plano, quer o Matheus Pereira, caso o Andreas não venha. E é possível que não venha", disse ele no "De Primeira".

Zé Rafael: proposta negada. O meio-campista recusou a proposta de jogar no Santos em 2025 e, se não houver novos interessados com propostas mais robustas, deve permanecer. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Naves, zagueiro do Palmeiras, pode estar de saída nos próximos dias Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Naves: de saída? O jovem zagueiro de 22 anos, que participou de 15 jogos na temporada, recebeu algumas propostas e muitas sondagens nas últimas semanas. Ele está na mira de clubes do Brasil, Europa e Oriente Médio. O clube paulista quer a permanência de Naves e promete só vendê-lo se a proposta for "muito boa".

Mayke e Rony: negociáveis. O Palmeiras está disposto a ouvir propostas por Mayke, que deixou o status de inegociável depois de uma temporada com algumas lesões e um rendimento abaixo do esperado. Ele entra na lista ao lado de Rony, que tem a ideia de deixar o clube, mas ainda não teve nenhuma proposta no mesmo nível imaginado pela diretoria.

Jovens: em alta. O zagueiro Benedetti, o meia Figueiredo e os atacantes Thalys e Luighi serão integrados de vez ao profissional em 2025. Eles são constantemente elogiados pelo técnico Abel Ferreira e, antes de se firmarem no time de cima, devem representar o Palmeiras na Copinha.