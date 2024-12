Memphis Depay, do Corinthians, visita Exército de Gana e posta foto com fuzil

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, registrou nas redes sociais sua visita ao 4º e ao 5ª Batalhão de Infantaria do Exército de Gana. Em uma das fotos publicadas, o jogador holandês foi visto segurando um fuzil ao lado de um militar.

Na visita ao Exército, Memphis recebeu honrarias, como placas em forma de gratidão pela visita. "Um exemplo brilhante do orgulho e resiliência de Gana, em agradecimento à sua visita ao 4º Batalhão de Infantaria", diz um dos troféus recebidos. O atacante também publicou no Instagram fotos de veículos militares.

Memphis vem passando suas férias em Gana, país em que seu pai nasceu e onde mantém projetos sociais. No último dia 17, por exemplo, o astro gravou um clipe no país africano com o corintiano MC Hariel. Já no dia 26, o atacante revelou que pretende organizar um amistoso entre o Asante Kotoko, um clube local, e o Corinthians.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Depay (@memphisdepay)

O jogador ex-Atlético de Madrid aproveita suas férias antes de se reapresentar no CT Joaquim Grava. A volta dos jogadores do Corinthians aos trabalhos está marcada para o dia 7 de janeiro (terça-feira).

A estreia do Timão no Campeonato Paulista vai acontecer no final de semana do dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.