Meia argentino se diz seduzido com a possibilidade de defender o Corinthians

Luciano Acosta, meia do FC Cincinnati, da MLS, se disse seduzido com a possibilidade de defender o Corinthians. O atleta vem sendo especulado em clubes da América do Sul, como o Timão e o Boca Juniors.

"Times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Gosto do Campeonato Brasileiro, sei que tenho contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e minha família será decidido e faremos acontecer da melhor maneira", afirmou Acosta em entrevista à DSPORTS Radio, da Argentina.

"Um jogador sempre quer estar em grandes clubes, como Boca Juniors e Corinthians, times protagonistas. Mas como disse antes, deixo tudo com meu representante, prefiro ficar com a minha família", complementou.

O meia argentino de 30 anos teve uma temporada de destaque na MLS, com 14 gols e 17 assistências. O Cincinnati FC terminou a primeira fase da última liga nacional na 5ª colocação e caiu nas oitavas de final para o New York City.

O contrato de Acosta com o clube norte-americano é válido até final de 2026. O jogador também soma passagens por Boca Juniors, Estudiantes, DC United e Atlas FC.

O Corinthians ainda não acertou nenhuma contratação para a temporada de 2025. A ideia da diretoria é manter o elenco que terminou bem 2024 e buscar reforços pontuais.