Do futebol à polêmica do plug anal: quem é número 1 mundial de xadrez?

Magnus Carlsen, considerado número 1 do xadrez, desistiu do Mundial de Jogo Rápido do esporte em questão após ser punido por usar calça jeans em um jogo. A polêmica, no entanto, não é a única na vida do norueguês.

Quem é ele?

O europeu tem 34 anos e é campeão mundial de xadrez clássico de 2013 a 2023. Ele tem status, portanto, de um dos maiores da história do jogo de tabuleiro.

A habilidade e as conquistas enriqueceram Magnus, que possui fortuna estimada em US$ 25 milhões (cerca de R$ 153 milhões), de acordo com a imprensa norueguesa.

O xadrez, no entanto, não é o único hobby do enxadrista, que também não esconde sua paixão por futebol. Em seu Instagram, ele já publicou fotos ao lado do compatriota Haaland e de Pulisic — mostrando, inclusive, suas habilidades ao jogador norte-americano em uma campanha publicitária.

A trajetória de Magnus no xadrez contou com uma polêmica inesperada, que ficou marcada por desistência da Sinquefield Cup 2022 — competição que pagava US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões na cotação daquele ano) em premiações.

Depois de perder de maneira surpreendente para Hans Niemann, ele sinalizou uma trapaça do adversário. Na época, o norueguês postou um vídeo do técnico José Mourinho. "Se eu falar, estou em uma grande confusão", diz o treinador português. Já o vencedor do embate chegou a admitir que burlava jogos online quando criança, mas que atuava de maneira limpa havia anos.

Magnus Carlsen e Hans Niemann se enfrentaram, e o número 1 do mundo perdeu Imagem: Crystal Fuller / Grand Chess Tour

Niemann foi acusado por diferentes pessoas do segmento de utilizar um plug anal para levar vantagem — ele estaria usando sensores conectados a um computador que vibrariam em código morse quando os movimentos no tabuleiro fossem corretos.

Eles querem que eu fique completamente nu? Eu vou fazer isso. Eu não me importo porque eu sei que estou limpo e estou disposto a me submeter ao que vocês querem.

Hans Niemann

Após a polêmica, a organização do torneio barrou o norte-americano e implementou medidas adicionais de segurança, como usar detectores de metal nos jogadores e exibir as partidas com 15 minutos de atraso na transmissão ao invés de mostrá-las ao vivo.

A carreira de Magnus seguiu normalmente. Ele empilhou mais uma série de títulos e é, até hoje, uma das inspirações para os fãs de xadrez.