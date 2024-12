Liverpool faz 3 no 1º tempo, goleia West Ham e sustenta vantagem na ponta do Inglês

O Liverpool se despediu de 2024 em alto estilo. Neste domingo, o líder do Campeonato Inglês goleou o West Ham por 5 a 0, jogando fora de casa. Os visitantes fizeram 3 a 0 no primeiro tempo e já goleavam aos 8 minutos da etapa final. O time comandado por Arne Slot chegou à marca de 14 gols nos últimos três jogos.

O resultado sustentou a boa vantagem do Liverpool na tabela. O primeiro colocado chegou aos 45 pontos, oito à frente do novo vice-líder, o Nottingham Forest, que tem um jogo a mais na tabela. Em terceiro está o Arsenal, com 36 e as mesmas 18 partidas já disputadas pelo Liverpool. O West Ham é apenas o 13º, com 23.

O primeiro tempo no London Stadium foi movimentado desde os minutos iniciais. Antes do relógio chegar ao sexto minuto, cada equipe já tinha uma ótima chance de gol. Salah perdeu para a oportunidade o Liverpool enquanto Lucas Paquetá desperdiçou para os anfitriões.

O "lá e cá", porém, durou pouco, mesmo depois da lesão sofrida pelo zagueiro Joe Gomez, que deixou a partida ainda no primeiro tempo e virou preocupação para o técnico Arne Slot, do Liverpool. E logo o goleiro Alphonse Areola se tornava um dos destaques da partida, com três defesas decisivas para a equipe anfitriã.

Aos 29, o Liverpool começou a confirmar no placar sua superioridade em campo. Luis Díaz recebeu na intermediária, "tabelou" com um marcador e viu a bola surgir perfeita para a finalização: 1 a 0. O colombiano marcou seu oitavo gol na competição, sendo o 12º em 24 jogos na temporada europeia.

O West Ham tentou respondeu na sequência. E Kudus acertou o pé da trave esquerda de Alisson. A reação dos anfitriões não passou disso. Do outro lado, o líder do campeonato manteve a pressão e buscou o segundo gol aos 39, em nova participação decisiva de Luis Díaz. Ele iniciou bela jogada pela direita, com uma troca de passes com Salah que resultou em finalização de Gakpo, diante do gol praticamente livre, para as redes.

Antes do intervalo, o Liverpool chegou ao terceiro gol, aos 43. Após roubada de bola de Mac Allister, o ataque visitante trocou passes rapidamente até a bola parar nos pés de Salah. Com um chute rasteiro no cantinho, ele aumentou a vantagem do time na partida e também a sua liderança na artilharia do campeonato, com seu 17º gol - tem ainda 13 assistências.

O ritmo alucinante do Liverpool foi mantido no início do segundo tempo. Aos 8, Alexander-Arnold arriscou chute de longe e viu a bola desviar na cabeça do zagueiro Kilman, morrendo no fundo das redes.

O quarto gol sossegou o time visitante e reduziu a cadência do confronto. Slot aproveitou para poupar seus titulares, fazendo todas as quatro trocas restantes. Diogo Jota, Endo, Tsimikas e Elliott foram a campo. Mas, a esta altura, o Liverpool já jogava em rotação mais lenta, apenas administrando a boa vantagem no marcador. Mesmo assim, Jota selou a vitória ao marcar o quinto aos 37, após assistência de Salah.

OUTROS RESULTADOS

Se não há mudanças no topo da tabela, há um novo vice-líder no Inglês. O Nottingham Forest venceu o Everton por 2 a 0, fora de casa, e chegou aos 37 pontos, um à frente do Arsenal. O novo segundo colocado, no entanto, tem um jogo a mais que o terceiro e o quarto colocados, o Chelsea (35). Wood marcou o primeiro gol da partida e deu assistência para o gol de Gibbs-White, um em cada tempo. O Everton é o 16º colocado, com 17 pontos.

Em jogo de quatro gols e reviravoltas, o Tottenham empatou com o Wolverhampton por 2 a 2, em casa. Bentancur e Johnson balançaram as redes pelos anfitriões (Son perdeu um pênalti) e Hee-chan e Larsen, este aos 37 minutos do segundo tempo, anotaram para os visitantes. A equipe de Londres figura em 11º, com 24, enquanto os Wolves é o 17º, com 16.

Igualdade em 2 a 2 também aconteceu em Fulham x Bournemouth, na casa do primeiro. O brasileiro Evanilson, ex-Fluminense e com passagem pela seleção brasileira, marcou o primeiro gol dos visitantes, que brigam com o Fulham para entrar na briga pelas primeiras posições. O Bournemouth é o 6º, com 30, enquanto o Fulham aparece em 8º, com 29.

Em outro jogo do dia, o Crystal Palace superou o lanterna Southampton por 2 a 1, em casa. Os três pontos deixaram o vencedor com 20, na 15ª colocação. O último colocado segue com apenas seis pontos.