Líder isolado, Liverpool goleia West Ham e chega à 14ª partida sem derrota no Inglês

Neste domingo, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, goleou por 5 a 0 e aumentou sua sequência invicta na competição para 14 partidas. Luis Díaz, Gakpo, Salah, Arnold e Diogo Jota balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o líder Liverpool, que agora soma 45 pontos, aumentou para oito sua vantagem de pontos em relação ao segundo colocado, o Nottigham Forest, que tem 37. A equipe também alcançou a marca de 14 jogos seguidos sem perder na competição (11 vitórias e três empates). Já o West Ham permaneceu com 23 unidades, na 13ª posição.

O Liverpool volta aos gramados no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), quando recebe o Manchester United, em Anfield. No sábado, às 12h, o West Ham visita o Manchester City, no Etihad, Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela 20ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Liverpool aos 30 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque, Luis Díaz dominou na entrada da área, ajeitou para a perna direita e finalizou cruzado.

Aos 40 minutos da etapa inicial, o Liverpool ampliou a vantagem. Após receber na área, Salah driblou o marcador e apenas rolou para Gakpo, que arrematou forte e marcou.

O Liverpool aumentou a diferença aos 44 minutos da primeira etapa. Salah recebeu, cortou para a perna esquerda e concluiu alto, forte, sem chances para o goleiro Aréola.

Aos nove minutos do segundo tempo, o Liverpool marcou seu quarto gol na partida. Ao dominar na intermediária, Arnold cortou o marcador e chutou no ângulo esquerdo.

O quinto e último gol do Liverpool foi marcado aos 39 minutos da etapa complementar. Salah dominou no meio de campo, carregou até a entrada da área e encontrou Diogo Jota, que finalizou cruzado, no ângulo direito.