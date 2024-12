Savinho faz o primeiro, e Manchester City volta a vencer após cinco jogos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Manchester City encerrou a sequência de cinco jogos sem vencer e bateu o Leicester neste domingo, por 2 a 0. A partida aconteceu no King Power Stadium, pela 19ª rodada da Premier League.

Savinho marcou o primeiro gol pelo City e ainda deu a assistência para Haaland no segundo. Ele já vinha sendo criticado pelo baixo aproveitamento em finalizações e "sacudiu" a má fase ao balançar a rede no 24º jogo no clube. Ele também comemorou com a bola na barriga em referência ao filho que está esperando com a esposa.

Com o resultado, o Manchester City sobe para a quinta posição, com 31 pontos, a quatro do Chelsea, em quarto lugar. Os Blues ainda entram em campo e a rodada pode mudar a classificação geral na parte de cima. O Leicester segue na zona de rebaixamento com 14 pontos, um do Wolves, em 17º.

Os times voltam a entrar em campo só no ano que vem. No sábado, dia 4, o City recebe o West Ham às 12h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Leicester visita o Aston Villa.

As duas equipes chegaram para o jogo em má fase. O Manchester City teve apenas uma vitória em 13 jogos e já somava 25 dias sem bater um adversário. O Leicester somava já três derrotas consecutivas e por isso entrou na zona de rebaixamento.

Esse foi o jogo 500 de Pep Guardiola pelo City. Ele chegou ao clube em 2016 e recentemente renovou o contrato até 2027.

Opening his account for City! 🩵🇧🇷 pic.twitter.com/0TBEAVpsk0 -- Manchester City (@ManCity) December 29, 2024

Lances importantes

0x1. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Foden arriscou o chute de fora da área e Stolarczyk espalmou. Savinho chegou na sobra pelo lado esquerdo para abrir o placar para o City.

0x2. Ao 28 minutos do segundo tempo, no momento que o Leicester mais pressionava, o City fechou o placar. McAtee iniciou a jogada pela direita e tocou para De Bruyne, que achou Savinho na esquerda. O brasileiro cruzou certinho na cabeça de Haaland, que subiu para marcar.