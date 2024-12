Khabib incentiva Cejudo a voltar aos moscas para desafiar o campeão Pantoja

Khabib Nurmagomedov se aposentou do MMA em 2020, após vencer Justin Gaethje em Abu Dhabi (EAU), mas nunca saiu do esporte. Como lutador, o russo dominou o peso-leve (70 kg) do UFC e, agora, na função de mentor e conselheiro, passou a ter o objetivo de levar seus amigos e parceiros de treino ao topo da modalidade. Inclusive, 'The Eagle' tratou de incentivar Henry Cejudo, de 37 anos, a fazer um movimento ousado na reta final de sua carreira.

Ao podcast 'Pound 4 Pound', Khabib aconselhou 'Triple C' a retornar ao peso-mosca (57 kg) para desafiar o campeão Alexandre Pantoja. Vale pontuar que o americano, anteriormente, flertou com tal ideia, mas admitiu que a batalha contra a balança seria árdua. No entanto, de acordo com o russo, Cejudo deveria tentar realizar o movimento, por mais sacrificante que seja, porque poderia protagonizar uma luta grandiosa e, quem sabe, voltar a ocupar o trono da categoria.

Outro ponto que fez Khabib incentivar o americano a realizar tal mudança foi o fato de Pantoja ter limpado o peso-mosca. Como o brasileiro passou a ter dificuldade para encontrar novos adversários na categoria, 'The Eagle' sinalizou que essa seria uma boa hora para Henry voltar aos holofotes. Atualmente, o veterano perdeu duas lutas seguidas e se distanciou de disputar o cinturão dos galos novamente.

"Você está velho para esse esporte, mas, se sou Dana, eu tentaria fazer Pantoja lutar com você. Não há mais ninguém. Cejudo vs Pantoja é grande. As pessoas subestimam uma coisa: campeões olímpicos não são pessoas normais. Sua experiência sempre estará lá. Se você usar essa experiência com um pouco de disciplina... Não coma Burritos, fique saudável. Em breve, você terá 38 anos. Faça mais uma luta nos galos e desça. Recupere seu corpo. Quando você vencer, não tire férias. Falamos sobre legado. Você consegue imaginar voltar e ser campeão dos moscas? Você consegue. Você tem um ano, um ano e meio, tente", declarou o atleta.

Registro de Cejudo no MMA

Henry Cejudo, de 37 anos, marcou época no UFC. O americano foi um dos poucos lutadores que conseguiu alcançar o status de campeão duplo (peso-mosca e peso-galo) na maior companhia de MMA do mundo. Atualmente, o veterano é o sétimo colocado no ranking da categoria até 61 kg da empresa. No wrestling, o atleta conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Beijing, na China, em 2008.

'Triple C' estreou no MMA em 2013, saiu dele em 2020, mas decidiu voltar a competir em 2023. Na modalidade, o atleta construiu um cartel composto por 16 vitórias e quatro derrotas. Seus triunfos mais importantes foram sobre Demetrious Johnson, Dominick Cruz, Marlon Moraes, Sergio Pettis e TJ Dillashaw.