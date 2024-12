Endrick e James Rodríguez são citados por jornal da Espanha como 'maiores decepções' de 2024

Depois de chegar ao Real Madrid no meio do ano com status de estrela e emplacar uma boa sequência marcando gols, Endrick viveu um limbo no clube espanhol e perdeu espaço na equipe. O brasileiro ficou mais de um mês sem entrar em campo. A falta de oportunidades fez com que o jornal espanhol Marca colocasse o atacante entre as 10 maiores decepções da temporada europeia.

Além de Endrick, outro nome que atuou no futebol brasileiro está na lista: James Rodríguez. O meia trocou o São Paulo pelo Rayo Vallecano, também da Espanha, mas não teve bom desempenho até agora.

Endrick foi recebido em julho no Real com grande festa no Santiago Bernabéu. Com gols no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, ele parecia exibir uma rápida adaptação. O atacante de 18 anos, porém, não teve mais oportunidades com o treinador Carlo Ancelotti, que repetiu nas entrevistas que o brasileiro teria que ter "paciência" e "continuar trabalhando".

"Endrick não é o novo Joselu do Real Madrid. Não poderia ser pelo seu perfil e não tem sido pelo seu desempenho diante do gol adversário. A seu favor tem a idade, 18 anos, algo que lhe dá uma margem infinita de confiança", escreveu o jornal sobre o ex-jogador do Palmeiras.

"Ancelotti, depois do início errático da equipe, lhe deu 123 minutos de jogo no campeonato. O atacante brasileiro marcou um gol e sua presença nos últimos dias se tornou difícil. O espelho de Vinicius Jr. pode ser a sua melhor vitamina para um jogador de futebol de quem se espera muito", concluiu.

Com James Rodríguez, o Marca foi mais incisivo. O jogador, que já não tinha conseguido uma sequência brilhante no São Paulo, foi para o Rayo Vallecano em busca de mais oportunidades. Apesar de não ter se destacado no futebol brasileiro, ele foi bem com a seleção colombiana na Copa América, sendo eleito o melhor jogador da competição.

"Este pode ser o caso mais marcante. James Rodríguez, dono de um pé esquerdo poderoso, desembarcou em Vallecas com o recente aval de MVP da Copa América. No Rayo, encontrou um bloqueio e uma posição em que Iñigo Pérez prefere Isi", afirmou o jornal sobre o jogador que não entra em campo desde o dia 8 de novembro.

"A ruptura entre '10' e Rayo parece inevitável. Nos seus 143 minutos não marcou nem deixou vestígios da sua qualidade. Seu futuro aponta fora do time", enfatizou o Marca.

Além de Endrick e James Rodríguez, Iheanacho (Sevilla), Frank De Jong (Barcelona), Álvaro Valles (Las Palmas), Ansu Fati (Barcelona), Haller (Leganés), Raúl de Tomás (Rayo Vallecano), Sadiq (Real Sociedad) e Januzaj (Las Palmas) fecham a lista das 10 maiores decepções do futebol espanhol, segundo o tradicional jornal esportivo da Espanha.