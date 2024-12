Em estreia de técnico, Sporting vence clássico contra o Benfica e volta à liderança do Português

O Sporting voltou ao topo do Campeonato Português. Neste domingo, a equipe venceu o clássico contra o Benfica por 1 a 0, no Estádio Alvalade, em Lisboa, pela 16ª rodada da competição. Geny Catamo marcou o único gol da partida, que marcou a estreia de Rui Borges, novo técnico dos donos da casa.

Com a vitória, o Sporting chegou a 40 pontos e reassumiu a liderança do Português. A equipe caiu de rendimento após a saída de Ruben Amorim, contratado pelo Manchester United. O Benfica, que viu chegar ao fim uma série de 14 jogos sem perder no torneio, ultrapassou o rival na tabela e iniciou a rodada como líder. Contudo, a derrota derrubou a equipe do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, para a terceira posição, com 38. O Porto é o segundo colocado, com 40.

Ambos os times voltam a campo apenas em janeiro, pela última rodada do primeiro turno do Português. O Sporting tem compromisso contra o Vitória de Guimarães, marcado para sexta-feira, enquanto o Benfica duela contra o Braga no sábado.

O Sporting abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de lateral no lado direito, Gyokeres ganhou da marcação do Benfica no corpo, chegou na linha de fundo e cruzou para o meio da área. A bola caiu nos pés de Catamo, que finalizou de primeira para o fundo das redes.

Os donos da casa dominaram o primeiro tempo e foram para o intervalo em vantagem. Contudo, o Benfica voltou com uma postura mais agressiva e controlou boa parte da segunda etapa. A equipe visitante criou grandes chances de gol, mas não conseguiu furar a defesa mandante. Assim, o Sporting saiu de campo com a vitória e a liderança asseguradas.

Veja os demais resultados do Português neste domingo

Braga 1×2 Casa Pia

Farense 2×2 Vitória de Guimarães

Rio Ave 2×1 Nacional