Eleito melhor jogador do mundo, Vinicius Júnior recebe homenagem na fachada da sede da CBF

Neste domingo, o atacante Vinicius Júnior, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa, recebeu uma homenagem na fachada da sede da CBF, no Rio de Janeiro. A entidade colocou uma foto do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, além de um troféu individual, recebido na cerimônia do prêmio FIFA The Best, no Catar. Acima das imagens, há também a frase "O melhor do mundo é nosso".

Vinicius quebrou um jejum de 17 anos ao ganhar o prêmio nos diversos formatos da premiação da Fifa. O último brasileiro vencedor havia sido Kaká, em 2007, quando atuava pelo Milan.

Na temporada 2023/24, com o Real Madrid, Vinicius Júnior conquistou a La Liga e a UEFA Champions League, com direito a gol na final. Ao longo dos torneios, entrou em campo 39 vezes e anotou 24 gols, além de 11 assistências.

Já na temporada atual, o atacante se consagrou campeão da Supercopa da Europa e da Copa Intercontinental. Ao todo, foram 21 jogos, com 14 tentos e sete assistências.

Além da alta performance dentro de campo, fora das quatro linhas o atleta é um dos principais protagonistas da luta antirracista. Ele utiliza sua visibilidade e influência para lutar por mais oportunidades para jovens negros, especialmente aqueles que cresceram em contextos de vulnerabilidade social.