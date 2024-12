Destaque do Santos, Guilherme fez em 2024 segunda temporada mais artilheira da carreira

O atacante Guilherme, principal destaque do Santos na campanha do acesso à Série A, fez em 2024 a segunda temporada mais artilheira de sua carreira. O jogador só colocou mais bolas na rede em 2019.

Naquele ano, o atacante defendeu o Sport. Com a camisa do clube pernambucano, Guilherme anotou 21 gols na temporada em questão, sendo 17 pela Série B e quatro pelo Campeonato Pernambucano. O clube nordestino conquistou o acesso para o Brasileirão, após terminar a Segunda Divisão na segunda posição.

O Santos não é uma fênix. A fênix que é o Santos. #A10Voltou pic.twitter.com/P2APYF4iax ? Santos FC (@SantosFC) November 16, 2024

Em 2024, Guilherme balançou as redes 13 vezes e foi o principal nome do Alvinegro Praiano na temporada. O atacante terminou o ano como artilheiro do Peixe, com um gol a mais em relação ao meia Giuliano, segundo colocado na lista.

Dos 13 gols marcados, 10 foram anotados na Série B, enquanto os outros três ocorrem no Campeonato Paulista. Além dos tentos, o camisa 11 do Santos também anotou 10 assistências, terminando o ano com 23 participações diretas em gols.

Contratado junto ao Fortaleza no dia 31 de dezembro de 2023, Guilherme se encaixou rapidamente no esquema de Fábio Carille, técnico do Peixe em 2024. Agora com Pedro Caixinha, novo treinador alvinegro, o atacante espera manter o mesmo protagonismo em 2025.