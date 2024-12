David Luiz deixa Fla chateado com diretoria, mas se vê longe de rivais

Do UOL, no Rio de Janeiro

David Luiz não será jogador do Flamengo em 2025 e, segundo ele, já tem outras propostas dentro e fora do Brasil para seguir a carreira aos 37 anos. Aposentadoria, por ora, está descartada.

O zagueiro deixa o clube rubro-negro na bronca com a nova diretoria e deixou claro o descontentamento pela maneira como foi comunicado sobre a saída. Embora não tenha fechado completamente as portas para as outras equipes, ele entende que a história que construiu no Fla o deixa mais longe de defender um rival. Na Inglaterra, por outro lado, ele saiu do Chelsea para o Arsenal.

O que aconteceu

David ainda não tinha um acordo formal firmado com a diretoria antiga do Fla, mas, sim, uma conversa agendada com essa intenção de renovar. Havia a ideia de conversar sobre uma redução salarial e novos termos em caso de assinatura do vínculo. O jogador também analisaria a proposta.

Não houve conversa anterior sobre uma saída porque o acordo era falar sobre isso ao final da temporada. Com a eleição, a definição ficou nas mãos de Bap e de seu novo departamento de futebol. Em encontro com Filipe Luís, José Boto definiu que não iria renovar.

David Luiz deixa o Flamengo na bronca. Ele diz não ter sido comunicado sobre a saída e ainda aguardava uma reunião quando soube através das redes sociais, no último dia 22. Ele demorou seis dias até se pronunciar sobre a decisão do clube. Nem o técnico Filipe Luís entrou em contato.

Existe um conflito de versões entre as duas partes. No dia 22, quando soltou a nota da saída do zagueiro, o Flamengo afirmou que ele havia sido comunicado naquele dia.

A situação com David Luiz é a primeira crise de imagem ligada ao futebol que a nova diretoria vai precisar contornar. E foi desencadeada justamente no primeiro dia de José Boto no Brasil.

A única vírgula de chateação que eu fico é que da mesma forma que vocês receberam o comunicado pelo Instagram foi comigo. Se eu não tivesse rede social não saberia que não renovariam comigo. Foi algo intencional ou algo um pouco amador.

David Luiz

O zagueiro disse ter propostas de vários clubes, mas não fechou a porta para rivais. Ele não foi procurado formalmente pelo Vasco, mas houve um interesse pelo nome desde o anúncio da saída do Flamengo. Outro que está de olho é o Fortaleza.

Rio de Janeiro é maravilhoso. Vivi em grandes capitais maravilhosas, Nordeste é maravilhoso, Europa é maravilhosa. O que faz o local bom são as pessoas. Vou tentar fazer desse ambiente o melhor para mim. Não chegou nada formal do Vasco. Tem muita proposta. Só quero ouvir em 2025. Acho que não [jogaria em um rival do Rio]. Pelo que eu vivi aqui, acho que não.