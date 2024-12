Fabinho cativou elenco e usou armas por 'janela dos sonhos' no Corinthians

Fabinho Soldado cativou o elenco do Corinthians e implementou diversos processos no clube em menos de um ano.

O UOL traz detalhes do trabalho, convivência e bastidores do executivo no Timão.

Organizado e rigoroso

Fabinho não tem o apelido de "Soldado" à toa. A disciplina está entre as principais virtudes do ex-volante, que transformou o "modus operandi" do departamento de futebol do Corinthians. Ele preza por horários de reuniões, refeições e tem mantido um cronograma bastante rigoroso quanto a isso.

O executivo implementou ferramentas de organização e modernizou a comunicação no CT Joaquim Grava. Segundo o próprio Fabinho, uma das novas tecnologias adotadas pelo Corinthians é um software que conecta todos os departamentos e armazena informações.

Todas essas tecnologias estão divididas em diversas áreas, mas eu vou citar uma delas que, para mim, foi muito importante. Nós temos uma ferramenta hoje que ela passa por todas as áreas do clube. Elas se comunicam. Saúde, logística, comunicação, todos os departamentos do Corinthians. Todos os colaboradores têm acesso. Se eu quiser uma informação importante, eu vou acessar a ferramenta e vou ter todas. Por exemplo, se eu preciso passar uma informação rápida para o meu presidente sobre alguma lesão

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians

Linguagem boleira

Um dos pontos que mais aproxima Fabinho Soldado do elenco é a linguagem boleira. A reportagem apurou que, ao mesmo tempo em que o executivo tem trânsito com figuras influentes do futebol, usa o seu jeito de ex-jogador para conversar e se aproximar dos atletas.

Além disso, Fabinho estabeleceu rodas de conversa com os jogadores, principalmente durante o período em que a equipe ficou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os atletas tinham trânsito para chamar o executivo, que sempre foi acessível no CT. Isso colaborou para que o grupo adotasse o mesmo discurso da diretoria e não "abandonasse o barco".

Em um episódio que traduz bastante do foco no atleta, o zagueiro André Ramalho revelou que só aceitou jogar no Corinthians por causa do diretor: "Não precisava de apresentações, porém, a situação do Corinthians, obviamente, era algo que fazia com que a gente tivesse que pensar com mais carinho a respeito da decisão a ser tomada. O que me ajudou muito foi a abordagem do Fabinho Soldado, que me apresentou o projeto e me deixou livre para entrar em contato com diversas pessoas dentro do clube", disse o jogador em entrevista à TNT Sports.

Dados para a 'janela dos sonhos'

Por já ter familiaridade com a área de scout, Fabinho Soldado reformulou o setor do Corinthians. Desde sua chegada, o dirigente abriu um leque de novas possibilidades para o departamento de dados.

O executivo implementou técnicas que aplicava no Flamengo, quando integrava a área no clube carioca, entre 2017 e 2021. Naquela época, ele entendeu a importância de usar os números e dados para contratar um jogador. Desta forma, a equipe consegue bons negócios gastando menos. Essa tem sido a premissa do departamento de futebol sob a gestão de Soldado.

Dos resultados alcançados, os principais foram as contratações de graça ou de baixo custo na janela do meio do ano, considerado o "gol de placa da gestão". Ou seja, atletas que estavam em fim de contrato ou livres no mercado. Dos nove reforços, André Ramalho, André Carrillo, Memphis Depay e Martínez não custaram nada aos cofres alvinegros. Já Hugo Souza, Talles Magno e Alex Santana foram contratados por valores bem abaixo no mercado.

Além disso, vale ressaltar que Soldado só buscou a chegada de Memphis, nome mais midiático do clube, por conta do patrocinador máster, que já havia acordado em contrato que bancaria o salário.

Pés no chão com finanças

Por fim, Fabinho se mostra um aliado na luta contra as dívidas do clube. Por ter os "pés no chão", o executivo vem ganhando também a simpatia do Conselho Deliberativo (CD) do clube.

O executivo prega responsabilidade e cautela para a janela que será aberta no dia 3 de janeiro de 2025. O principal objetivo do departamento de futebol é a manutenção do elenco, sem fazer grandes loucuras financeiras.